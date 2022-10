Magic: The Gathering 30th Anniversary include 60 carte casuali per $ 999

Edizione per il 30° anniversario di Magic: The Gathering è un nuovo prodotto creato da Wizards of the Coast per celebrare il lancio originale del gioco di carte nel 1993. Ogni scatola conterrà solo quattro pacchetti da 15 carte. Ogni carta avrà un dorso unico e nessuna di esse sarà legale per il torneo.

Questo prodotto commemorativo e da collezione, come lo chiama Wizards, costerà $ 999.

Le vendite inizieranno online a partire dal 28 novembre, con la consegna per i consumatori in Nord America prevista entro la fine dell’anno. Secondo un post ufficiale Magia sito web, il set ha lo scopo di rappresentare tutti i 30 anni di storia del gioco rilasciando nuovamente alcune delle sue carte più antiche in un formato altamente collezionabile. Wizards spera di evocare la stessa fretta di aprire un pacchetto di carte dal set Alpha o Beta. Ciò include la possibilità di trovare più carte del Power Nine, incluso un remake dell’iconico Black Lotus.

Le carte saranno caratterizzate da disegni “ritoccati” dove necessario ed escluderanno alcune carte.

“Volevamo essere nostalgici”, ha detto Wizards sul suo blog, “ma non tutto ha soddisfatto i nostri standard moderni”. Ad esempio, Crusade, che è stato rimosso dal Magia gli archivi nel 2020 insieme a molte altre carte, saranno assenti da questo set. Anche il contratto dal basso, Darkpact, Demonic Attorney, Earthbind e Weakness sono stati tutti esclusi.

Ecco la descrizione ufficiale di ciò che puoi aspettarti all’interno della scatola:

Ogni visualizzazione di Edizione per il 30° anniversario conterrà quattro confezioni di pura nostalgia reinventate in un contesto moderno. Ogni pacchetto contiene 15 carte, 13 carte nella cornice moderna — 1 rara, 3 non comuni, 7 comuni e 2 terre base — più una terra base nella cornice retrò, una carta cornice retrò aggiuntiva e un gettone.

Anche i negozi di giochi locali amichevoli potranno entrare in azione. Tutti i negozi Wizards Play Network riceveranno una copia di Edizione per il 30° anniversario di Magic: The Gathering a scopo di visualizzazione, mentre i negozi Premium WPN ne riceveranno tre.