Madden 23 sarà su Xbox Game Pass il giorno 1? Prezzo finale per la prova gratuita

Madden NFL 23 esce tra una settimana ed EA ha confermato che non sarà disponibile su Xbox Game Pass dal giorno 1 anche se gli abbonati Ultimate avranno accesso gratuito alla prova di 10 ore di EA Play.

La puntata di quest’anno del football americano è emozionante. EA ha rivelato tutte le valutazioni dei giocatori e la top 10 include Aaron Donald, Davante Adams, Trent Williams e Jalen Ramsey.

Sono stati apportati anche alcuni importanti aggiornamenti e modifiche a Face of the Franchise e presto potrai provare queste modifiche in una demo a tempo limitato.

Madden 23 | FieldSENSE Deep Dive trailer di gioco ufficiale BridTV 10315 Madden 23 | FieldSENSE Deep Dive trailer di gioco ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BlU-Fjm7_oA/hqdefault.jpg 1027479 1027479 centro 13872

Madden 23 sarà su Xbox Game Pass?

Madden NFL 23 non arriverà su Xbox Game Pass, quindi non sarà disponibile dal primo giorno né il 16 né il 19 agosto.

C’era un banner pubblicitario sul sito Web Xbox che suggeriva il contrario, tuttavia, EA ha fornito una dichiarazione a Gamespot in cui chiarisce che Microsoft ha semplicemente commesso un errore.

È deludente che non si unisca al servizio di abbonamento per gli abbonati Ultimate, ma, anche se non sarai in grado di accedere al gioco completo, un abbonamento Ultimate ti darà almeno l’accesso alla prova di 10 ore.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Grandi aggiornamenti in arrivo su Face of the Franchise: The League 👁️ Obiettivo focalizzato💵 Contratti e avvio rapido🏈 Gameplay bloccato sul giocatore migliorato📈 Progressione incentrata sulla posizione🏟️ Hub della lega aggiornato🏋️ Revisione delle attività secondarie Maggiori informazioni https://t.co/OPOKdNvfAP #Madden23 pic.twitter.com/9pcIx7w1bg — Madden NFL 23 (@EAMaddenNFL) 8 agosto 2022

Visualizza Tweet

Prezzo finale

Il prezzo di un abbonamento a Game Pass Ultimate è di £ 10,99 e offrirà ai giocatori della console Xbox un abbonamento gratuito a EA Play e quindi l’accesso gratuito al Madden NFL 23 10 ore di prova.

La data di uscita per la prova di 10 ore è il 16 agosto tramite EA Help. Se non sei sicuro di acquistare la rata di quest’anno, la demo a tempo limitato sarà il modo perfetto per provare tutte le nuove funzionalità e aggiunte.

Se non desideri un abbonamento a Game Pass, puoi semplicemente abbonarti a EA Play per £ 3,99 al mese o £ 19,99 ogni 12 mesi. Per coloro che giocano su PC, puoi accedere e mantenere il gioco completo tramite un abbonamento EA Play Pro che costa £ 14,99 al mese o £ 99,99 all’anno.

In altre notizie, Apex Legends Stagione 14 Note sulla patch per l’aggiornamento Hunted