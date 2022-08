Madden 23 Nuova Zelanda data e ora di rilascio del trucco per l’accesso anticipato spiegato

La versione ad accesso anticipato di Madden NFL 23 uscirà presto con l’edizione All Madden, ma puoi eventualmente giocare anche prima con il trucco della data e dell’ora di uscita della Nuova Zelanda su Xbox.

C’è molto da aspettarsi con la puntata di quest’anno. Gli sviluppatori hanno affermato che sarà la “versione più raffinata da molto tempo” e sono stati apportati molti miglioramenti alla modalità franchising.

Puoi aspettare che venga lanciato regolarmente molto presto, ma puoi anche provare a giocare un giorno prima cambiando posizione.

A che ora esce Madden 23 in Nuova Zelanda?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando l’accesso anticipato Madden NFL 23 All Madden edition uscirà in Nuova Zelanda alle 00:00 NZT del 16 agosto.

Questo viene fornito per gentile concessione del negozio PSN neozelandese che traduce l’ora di rilascio nel Regno Unito alle 13:00 BST del 15 agosto. Dovrebbe anche tradursi alle 05:00 PT e alle 08:00 ET.

Se giochi su PC, il trucco non funzionerà poiché l’orario di lancio non è solo le 00:00 ora locale. Secondo il negozio Origin, il gioco si sblocca su PC alle 21:00 PT del 15 agosto e alle 00:00 ET e alle 05:00 BST del 16.

Come giocare a Madden 23 in anticipo con il trucco della Nuova Zelanda

Puoi provare a giocare per l’accesso anticipato Madden NFL 23 15 agosto acquistando l’edizione All Madden ed eseguendo il trucco della Nuova Zelanda su Xbox:

Seleziona Impostazioni

Fare clic su Sistema

Procedi a Lingua e posizione

Cambia posizione in Nuova Zelanda

Ripristina la console Xbox

Se vuoi giocare Folle 23 il 15 agosto per PlayStation, dovrai creare un account per la Nuova Zelanda separato. Dovrai quindi acquistare carte regalo neozelandesi da PC Game Supply poiché non potrai utilizzare la tua carta di credito sul negozio PSN.

In definitiva, non ne vale la pena per gli utenti PlayStation poiché dovrai spendere più soldi e rimarrai bloccato con il gioco sul tuo profilo NZ.

Bonus pre-ordine

Di seguito sono riportati tutti i bonus pre-ordine per il Madden NFL 23 All Madden edition (£ 89,99 su PSN store):

Madden NFL 23 diritto dual-gen – PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S

Tutti i Madden Team Elite Player

Accesso anticipato di 3 giorni

4600 punti folli

Scelta di 2 giocatori d’élite

Tutto l’equipaggiamento folle

Oggetto Strategia Folle

