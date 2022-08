Madden 23 è multipiattaforma? Spiegazione dello stato di crossplay e cross-gen

Madden NFL 23 è quasi arrivato e i fan rimarranno delusi dal suo stato di crossplay, multipiattaforma e multiplayer cross-gen, soprattutto in seguito FIFA e F1.

C’è molto da aspettarsi con la puntata di quest’anno. Gli sviluppatori hanno affermato che sarà la “versione più raffinata da molto tempo” e sono stati apportati molti miglioramenti alla modalità franchising.

Tuttavia, nonostante tutto quanto sopra, i fan potrebbero essere contrariati dalla mancanza di un gameplay online multipiattaforma.

Madden 23 è un gioco incrociato?

Madden NFL 23 non è crossplay e quindi non ha multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

La conferma di ciò viene da un community manager su EA Answers. È enormemente deludente poiché il multiplayer multipiattaforma sta arrivando alla FIFA di quest’anno, così tanti fan di football americano speravano lo stesso.

È arrivata anche la possibilità di giocare con gli amici su sistemi opposti F1 22 con prove ad agosto. Oltre a tutte queste brutte notizie, viene anche confermato che la versione PC è di nuovo last-gen.

Ha il multiplayer cross-gen?

Non è presente il multiplayer cross-gen Madden NFL 23 il che significa che PS4 non può giocare con PS5 e lo stesso per Xbox One con Series X/S.

Questo è comprensibile in quanto ci sono enormi differenze tra i prodotti di ultima generazione e quelli di ultima generazione. Oltre alla mancanza di gameplay cross-gen, il Dual Entitlement è supportato solo se acquisti l’edizione All Madden più costosa.

Se acquisti un’edizione Standard del gioco su PS4 o Xbox One, dovrai acquistare una copia Standard della versione attuale. Tuttavia, se acquisti l’edizione All Madden, ottieni sia il prodotto PS4 che PS5, Xbox One e Series X/S.

Di seguito sono riportati i prezzi e i bonus pre-ordine per ogni edizione (tramite il negozio PSN):

Edizione standard (£ 59,99 PS4, Xbox One, £ 69,99 PS5, Xbox Series X/S):

Scelta di 2 giocatori d’élite (1 offensivo e 1 difensivo)

Tutto l’equipaggiamento folle

Oggetto Strategia Folle

All Madden edition £ 89,99:

Madden NFL 23 diritto dual-gen – PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S

Tutti i Madden Team Elite Player

Accesso anticipato di 3 giorni

4600 punti folli

Scelta di 2 giocatori d’élite

Tutto l’equipaggiamento folle

Oggetto Strategia Folle

