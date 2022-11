L’ultimo exploit per Pokémon Scarlet e Violet ti consente di garantire che le mosse KO con un colpo entrino nello Stadio Lotta

Pokémon Scarlet e Violet sono giochi con bug. Questo è un fatto noto in questo momento per tutti i fan del franchise, con un nuovo exploit che sembra spuntare ogni settimana. L’ultimo exploit sembra interferire con i controlli di precisione nel Battle Stadium, con alcune mosse mancanti più spesso del normale e altre mosse con bassa precisione che hanno maggiori possibilità di colpire. Ciò include mosse KO one-hit come Sheer Cold, e un utente di Twitter ha trovato un modo per sfruttare questo bug per assicurarsi che queste mosse KO one-hit vadano a segno ogni volta. Faresti meglio a stare lontano dallo stadio questa volta.

Per alcuni contesti, l’utente di Reddit u/Lord-Trolldemort stava riscontrando strani schemi durante la riproduzione di doppi S/V e ha pubblicato un post riportando le loro scoperte. Questo utente ha notato che Frost Breath, una mossa con una precisione del 90%, mancava più spesso. In 14 battaglie in cui Frost Breath è stata la prima mossa eseguita, ha mancato ogni volta, il che sarebbe una possibilità su 100 trilioni. La conclusione da questo? Nel Battle Stadium, l’RNG che determina se le mosse vanno a segno o falliscono non funziona correttamente. Alla fine, i giocatori hanno concluso che si trattava di un caso di RNG fisso, utilizzando lo stesso seme RNG per ogni battaglia.

Gli utenti hanno quindi scoperto, grazie a questo RNG fisso, che i combattenti possono manipolare questo exploit per garantire che le mosse KO con un colpo vadano sempre a segno. Ad esempio, un utente ha scoperto che una combinazione di Fake Out + Sheer Cold atterrerà costantemente se ti muovi per primo ogni volta. Un’altra presunta combinazione è Air Slash + Sheer Cold.

Uh Oh. Pokémon Scarlet/Violet Battle Stadium attualmente utilizza lo stesso seme RNG per ogni battaglia. Questo ci permette di scegliere le mosse per assicurarci che mosse OHKO come Sheer Cold vadano sempre a segno! pic.twitter.com/lSlBJr1AF6 — Anubis (@Sibuna_Switch) 27 novembre 2022

Presumibilmente, questo funzionerebbe allo stesso modo per altre mosse KO one-hit come Fissure. Anche altre mosse con una precisione inferiore al 90% (come Heat Wave) dovrebbero funzionare allo stesso modo. Fortunatamente, i giocatori pensano che questo problema sia presente solo nel Battle Stadium e non nelle battaglie offline o nelle battaglie in link. Tuttavia, questo è qualcosa che Game Freak deve risolvere immediatamente prima che il gioco competitivo online inizi a sbocciare.