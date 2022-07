L’SGDQ 2022 si conclude con oltre 3 milioni di dollari raccolti in beneficenza

Uno dei più grandi eventi nell’industria dei videogiochi che viene organizzato ogni anno è il Summer Games Done Quick. Questa maratona di live streaming si tiene per raccogliere fondi per beneficenza, con gli ultimi anni che devono essere rigorosamente digitali a causa della pandemia in corso. Tuttavia, questo è stato il primo evento che è tornato al formato dal vivo e di persona, ed è stato sicuramente un buon evento.

Summer Games Done Quick 2022 si è concluso e ha raccolto un totale di $ 3.016.687 per Medici senza frontiere. Come affermato in precedenza, questa è stata la prima maratona di persona che si è verificata dall’inizio della pandemia, ma sembrava che tutti fossero entusiasti di tornare a un evento di persona. Per un riepilogo delle corse e del denaro donato, puoi seguire questo link proprio qui.

Sebbene l’evento abbia raccolto una grossa somma di denaro per beneficenza, è stato solo un po’ timido nel battere il record stabilito l’ultima volta dall’evento. Durante l’evento Awesome Games Done Quick che si è svolto all’inizio di quest’anno, è stato in grado di raccogliere $ 3,41 milioni, un record per l’evento di velocità.

Per coloro che potrebbero non avere ancora familiarità con Summer Games Done Quick e Awesome Games Done Quick, sono entrambi eventi di speed running che si svolgono all’inizio dell’anno e in estate che raccolgono una grossa somma di denaro per beneficenza. Oltre agli eventi organizzati per uno scopo incredibile, è sempre un momento divertente vedere i tuoi giochi preferiti completamente distrutti dai corridori di velocità. Giochi come Wind Waker e Super Mario 64 sono sempre una gioia da vedere durante questi eventi a causa di quanto sono bravi i corridori di velocità o di quanto possono rompere il gioco e piegarlo a loro vantaggio.