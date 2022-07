Lost Ark aggiunge una nuova classe avanzata Arcanista, che combatte con un mazzo di carte

Lost Ark offre un’ampia selezione di classi, ognuna delle quali può specializzarsi ulteriormente con classi avanzate. L’ultima aggiunta all’MMO di grande successo è l’Arcanist, che si dirama dal Mage. Le sue sottoclassi sorelle sono il Bardo e la Strega, che incanalano la magia rispettivamente attraverso la musica e gli elementi. L’Arcanista, invece, brandisce un mazzo di carte magiche in battaglia.

The Arcanist è stato recentemente dettagliato dallo sviluppatore Smilegate in un post di Lost Ark Academy ed è uscito dal 20 luglio. La classe avanzata ha tre tipi di abilità principali: Normale, Accatastamento e Rovina. Le abilità normali sono cose come lanci di carte a fuoco rapido, pensati per infliggere danni in modo rapido e coerente. Le abilità di impilamento posizionano più carte su un nemico, preparandolo per un potente attacco Rovina. Attivando un’abilità Rovina su un nemico impilato, infliggerai ingenti danni e innescherai debuff di stato.

Inoltre, l’Arcanist ha un’abilità speciale del mazzo di carte che gioca sulla casualità di pescare una carta. Una volta attivato, tirerai a caso una delle 13 carte diverse e lancerai l’effetto associato. Questi includono potenziamenti del tempo di recupero, attacchi ad area d’effetto, accumuli aumentati e persino la capacità di aggirare i nemici con una maggiore velocità di movimento.

Coloro che desiderano provare l’Arcanist saranno felici di sapere che Lost Ark offre due modi per aumentare rapidamente di livello la nuova classe avanzata quando verrà lanciato l’aggiornamento di luglio. Uno è un Punika Powerpass che livellerà automaticamente un personaggio; l’altro è un evento speciale con missioni orientate ad aumentare il livello del tuo oggetto.

Tutto ciò suona bene, ma c’è un avvertimento importante, lo stesso che deve essere menzionato per quanto riguarda ogni classe di Lost Ark. La classe Mago è solo per personaggi femminili, quindi la stessa restrizione si applica alla classe avanzata Arcanista. Il team di Lost Ark cambierà questo contenuto di genere in futuro, ma per ora è ancora valido.