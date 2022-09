Lo sviluppatore di Splitgate annuncia il nuovo seguito del successo dello sparatutto indie

Splitgate è un gioco sorprendentemente piccolo con un impatto enorme sullo spazio competitivo degli sparatutto. Il gioco ha un’ottima premessa: lo è Alone azione multiplayer, ma tutti hanno a Portale pistola. Venerdì, 1047 Games ha dichiarato che avrebbe interrotto lo sviluppo di nuove funzionalità e contenuti per Splitgate quindi potrebbe creare un nuovo gioco, ambientato nello stesso universo, utilizzando Unreal Engine 5.

“Dopo un’attenta considerazione e molte deliberazioni, il team di 1047 Games ha stabilito che per costruire il gioco che i fan meritano – e per costruirlo in un modo che non cerchi di adattare e far funzionare un prodotto esistente – stiamo terminando lo sviluppo delle funzionalità su Splitgate”, ha scritto lo studio in una dichiarazione condivisa su Twitter.

SplitgateIl concetto forte e il gameplay di ‘s hanno costruito una comunità forte e dedicata negli ultimi tre anni. Il titolo ha una valutazione complessiva “molto positiva” tra gli utenti di Steam, dopo oltre 100.000 recensioni dal lancio.

1047 Games non condivide molto altro sul titolo in arrivo, oltre al fatto che sarà anche uno sparatutto free-to-play con pistole a portale. Splitgate è sopravvissuto dove molti altri giochi sparatutto hanno fallito a causa della forza di questi portali. Quando ho giocato inizialmente al gioco nel 2019, mi sono meravigliato delle possibilità tattiche che si apriva.

Scenari molto comuni al genere, come un cecchino che affronta una strozzatura piena di nemici, o un frenetico duello tra concorrenti, sono diventati molto più interessanti con i portali. I giocatori possono fingere l’un l’altro, fare fughe intelligenti e creare tiri ingannevoli da angolazioni altrimenti impossibili.

Sebbene il gioco esistente sia un ottimo sparatutto, sarà interessante vedere quali nuove direzioni lo sviluppatore prende il titolo. Giochi come Leggende dell’apice e valoroso hanno avuto successo concentrandosi sul design del personaggio del gioco e creando un elenco avvincente, mentre altri titoli si concentrano sull’aggiunta di più modalità PvP e tipi di partita.

Mentre il nuovo titolo è in fase di sviluppo, 1047 Games afferma che continuerà a supportare Splitgate con aggiornamenti e correzioni minori.