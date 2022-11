Lo studio The Last of Us, Uncharted sta esplorando strategie di monetizzazione, assume un veterano di Fortnite

Naughty Dog è uno degli studi di videogiochi più importanti oggi in circolazione, principalmente a causa delle forti narrazioni delle sue serie di avventure come The Last of Us e Uncharted. Sta anche esaminando nuove strategie di monetizzazione, come evidenziato da una nuova assunzione. Potrebbe sembrare incongruo con i suoi punti di forza narrativi, ma in realtà ha molto senso per quanto riguarda un progetto specifico.

Come notato da Insider Gaming, Naughty Dog ha assunto Anders Howard come principale designer di monetizzazione: non c’è ambiguità con quel titolo. Prima di questo, Howard ha lavorato come lead system designer presso Ubisoft Stockholm, ma prima era la posizione Quello che potrebbe sollevare alcune sopracciglia. Howard era un progettista di sistemi senior presso Fortnite e, secondo LinkedIn, il lavoro di Howard lì “ha contribuito a formare il nucleo della strategia di progressione di Battle Pass, possedendo il gameplay collezionabile, la pipeline di missioni e Battle Pass XP”.

All’inizio, potrebbe sembrare che un sistema di Battle Pass sia irrilevante per i giochi di Naughty Dog, ma c’è un progetto in particolare che calza a pennello: Factions. La modalità multiplayer standalone di Last of Us Part I deve ancora essere lanciata, ma è facile immaginare come un Battle Pass possa far parte di un’esperienza del genere. Non ci aspetteremmo di vedere personaggi crossover nel modo in cui lo fa Fortnite, ma armi e costumi sbloccabili che rimandano ad altri giochi di Naughty Dog come Crash Bandicoot o Jack e Daxter avrebbero perfettamente senso.

All’inizio del 2022, è stato riferito che Factions potrebbe arrivare entro l’anno, ma a questo punto sembra molto meno probabile. Abbiamo ottenuto The Last of Us Part 1 e quel remake sembra una vera bozza finale del gioco originale. A questo punto, la prossima uscita di Last of Us non sarà un gioco, ma una serie TV di prestigio: l’adattamento HBO del primo gioco arriverà il prossimo anno. In particolare, la data di uscita di The Last of Us è il 15 gennaio 2023.