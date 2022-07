Lo studio indipendente Tender Claws si unifica sotto CODE-CWA

Un altro studio di videogiochi si sta organizzando.

I lavoratori dello studio indipendente Tender Claws con sede a Los Angeles si uniranno alla campagna dei Communications Workers of America’s per organizzare i dipendenti digitali, hanno detto i lavoratori a Polygon questa settimana. Il sindacato sarà composto da almeno 13 lavoratori in diversi dipartimenti, inclusi produttori, artisti e programmatori sia a tempo pieno che part-time. Il cento per cento dell’unità di contrattazione sostiene lo sforzo, hanno detto i lavoratori.

L’unione di Tender Claws si chiama Tender Claws Human Union, un cenno al gioco dell’azienda, Realtà Virtuale Virtuale, che presenta un’unione in-game per gli umani che lavorano per l’IA. “[Virtual Virtual Reality] riguarda molto la gig economy e i diritti dei lavoratori”, ha detto a Polygon l’artista di Tender Claws 3D Liz Walcher. “È un po’ sciocco e ironico, ma sentivamo che era troppo bello per lasciar perdere.”

Martedì, i lavoratori di Tender Claws si sono rivolti alla direzione con una petizione, chiedendo il riconoscimento volontario. “Anche se le firme non sono state finalizzate, la direzione ha accettato di riconoscere TCHU-CWA in attesa di un accordo reciprocamente accettabile e non vediamo l’ora di lavorare con loro”, hanno affermato i lavoratori. La Tender Claws Human Union ha presentato venerdì la sua petizione al National Labor Relations Board.

Fondata da Danny Cannizzaro e Samantha Gorman nel 2014, Tender Claws ha rilasciato una serie di giochi ed esperienze di realtà virtuale e alternativa unici. Ciò include un animale domestico virtuale AR che reagisce alle espressioni dei giocatori Tendar e surreali commedie in realtà virtuale Realtà virtuale virtuale e Realtà virtuale virtuale 2. Un altro progetto recente dello studio è The Under presenta: Tempesta, una “esperienza teatrale immersiva” in VR dal vivo basata sull’opera di Shakespeare. Tender Claws ha anche pubblicato un gioco da campeggio indipendente Ampio Oceano, Giacca Grande nel 2020.

Cannizzaro e Gorman hanno fornito la seguente dichiarazione a Polygon tramite un portavoce:

Tender Claws è un piccolo studio che ha avuto un impatto smisurato sul settore, cosa che non sarebbe possibile senza la creatività, il talento e l’impegno dei nostri dipendenti. Siamo estremamente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme e siamo grati di lavorare con persone che la pensano allo stesso modo e desiderose di esplorare l’arte, la tecnologia e la connessione umana. Abbiamo lavorato duramente nel corso degli anni per rendere Tender Claws un luogo di lavoro favorevole in cui i dipendenti abbiano la flessibilità di cui hanno bisogno per perseguire i propri sforzi artistici e commerciali, apprendere nuove competenze e tornare ripetutamente a lavorare insieme. La Tender Claws Human Union avrà senza dubbio un impatto positivo sia dentro che fuori le nostre mura, e siamo entusiasti di riconoscere e lavorare con il sindacato, collaborando per rendere Tender Claws il miglior ambiente di lavoro possibile.

“Voglio mantenere le cose che amo di Tender Claws, assicurandomi anche che possiamo avere un futuro qui”, ha detto a Polygon il programmatore di gioco di Tender Claws Robin LoBuglio. “Alcune delle questioni che noi come sindacato sosterremo sono maggiori opportunità per i dipendenti di partecipare a cose come la diversificazione del processo di assunzione e la definizione dell’equità salariale tra tutti i dipendenti. [We’re also] perseguire alcune misure concrete anti-crunch per garantire a tutti noi un equilibrio tra lavoro e vita privata sostenibile e opportunità per far crescere le nostre carriere e crescere come sviluppatori”.

Dopo decenni di organizzazione tranquilla (e non così silenziosa), l’industria dei videogiochi è ai suoi primi giorni di sindacalizzazione. Il primo sindacato di videogiochi del Nord America, fondato dai dipendenti di Spezza bestie lo sviluppatore Vodeo Games, ha avuto il suo debutto storico nel 2021. Sono seguite nuove unità create dagli addetti al controllo qualità di Activision Blizzard e Keywords Studios. Quegli studi hanno formalmente votato a favore dei loro sindacati, mentre altri sono all’inizio del processo, come gli ex dipendenti del controllo qualità di Vicarious Visions presso Blizzard Albany, che la scorsa settimana hanno chiesto ad Activision Blizzard di riconoscere il suo sindacato. (Activision Blizzard non ha risposto alla petizione, scegliendo invece di “fornire una risposta alla petizione al [National Labor Relations Board].”)

“Svegliarsi ieri e vedere le notizie di Blizzard Albany rese pubbliche, è stato molto incoraggiante”, ha detto LoBuglio. “Molte persone penseranno che i sindacati siano solo per grandi, tentacolari società AAA aziendali, o presumeranno che sia impossibile sindacalizzare le grandi aziende: solo quelle piccole sono ciò che puoi fare. La perfetta sincronizzazione tra noi e i lavoratori di Blizzard Albany dimostra che i sindacati sono per tutti in ogni azienda”.

Walcher ha aggiunto: “C’è l’idea che qualcuno debba farsi avanti e sindacalizzare l’industria, ma non è così che succede. Uniamo il settore. I sindacati sono i lavoratori. È stato emozionante vedere questa ondata di cambiamento all’orizzonte, a poco a poco, goccia a goccia”.

Il 2022 è stato caratterizzato da una maggiore attività sindacale in una varietà di settori. Le petizioni elettorali, che devono essere presentate prima di un voto sindacale quando un sindacato non è riconosciuto volontariamente, sono aumentate del 58% nei primi tre trimestri fiscali del 2022, per un totale di più di tutte le petizioni elettorali presentate nel 2021, secondo l’NLRB. Allo stesso modo, l’NLRB ha affermato che le accuse di pratiche di lavoro sleali sono aumentate anche nel 2022: un aumento del 16% rispetto al 2021.

Diverse società di videogiochi sono state accusate di pratiche di lavoro sleali nel 2022, tra cui Nintendo of America e Activision Blizzard. Le accuse di pratiche di lavoro sleali vengono presentate quando un datore di lavoro (o un sindacato) è accusato di aver violato il National Labor Relations Act, la legge del 1935 che garantisce il diritto di sindacalizzare, contrattazione collettiva e sciopero.

Il sostegno pubblico ai sindacati è ai massimi storici, comprensibilmente: gli Stati Uniti si stanno probabilmente dirigendo verso una recessione, secondo gli indicatori economici, poiché i prezzi e gli affitti aumentano mentre i salari rimangono stagnanti e le società registrano profitti record. Questo è tutto in aggiunta a ciò che Vox descrive come “un mercato del lavoro rigido, disuguaglianza record e un’amministrazione pro-sindacato”. Nonostante questo aumento storico, l’adesione ai sindacati è diminuita nel 2021, ha riferito Vox, probabilmente una risposta alla “politica anti-sindacale” e “all’aumento del lavoro da concerto”.