Lo streamer di Twitch Ali Kabbani, alias Myth, ha annunciato di aver firmato un accordo esclusivo per pubblicare e trasmettere video in streaming su YouTube Gaming. Lo streamer di Fortnite e Valorant ha fatto l’annuncio con un video lunedì su Twitter, affermando che il passaggio da Twitch a YouTube è stata una sua decisione da sola.

Secondo The Hollywood Reporter, Myth ha lanciato il suo canale YouTube nel 2013, ma è passato a Twitch nel 2016, dove la sua popolarità da Fortnite e Valorant gli è valsa 7,4 milioni di follower. Ha detto all’outlet in un’intervista esclusiva che il suo desiderio di essere sia un giocatore che un intrattenitore gli ha fatto decidere di tornare alle sue radici.

“Ho avuto questo cambiamento dall’essere un giocatore professionista come questo ragazzo giocatore dedicato e sudato, ad essere qualcuno che è un po’ più incentrato sull’intrattenimento, che ha una personalità, che è disposto a presentarsi agli eventi ed essere una personalità per le persone e per lo stream e per il pubblico. Il tutto mentre, ovviamente, posso esibirmi anche nei giochi”, ha detto Myth. Ha aggiunto che il suo amore per i giochi non cambierà mai, ma il passaggio da giocatore a intrattenitore “mi ha spinto a pensare che YouTube fosse il posto giusto”.

Myth è l’ultimo streamer di Twitch a fare il salto su YouTube Gaming negli ultimi mesi. Giovedì scorso, LilyPichu ha annunciato che sarebbe passata a YouTube Gaming con un video che parodia il meme sullo stress della scelta del pulsante da premere. Altri streamer che sono saliti a bordo della nave di YouTube includevano TimTheTatman, Dr. Lupo, Valkyrae, Muselk e LazarBeam.

Myth inizierà lo streaming su YouTube Gaming domani, 12 luglio. Altri dettagli sul nuovo accordo non sono stati divulgati.