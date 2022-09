Lo streamer di Dead by Daylight Otzdarva è “usurato dai cecchini dello stream”, potrebbe passare a giochi diversi

Imbroglioni e cecchini in streaming sono sempre stati una presenza sgradita ma persistente in qualsiasi gioco multiplayer online. Dead by Daylight continua a soffrire di questi piantagrane indesiderati poiché lo sviluppatore Behavior Interactive chiude costantemente un occhio sulle suppliche della base di giocatori. Gli streamer e i creatori di contenuti sono spesso gli obiettivi di questi exploit. Il creatore di contenuti di Dead by Daylight e un pilastro della community di Otzdarva ne ha quasi avuto abbastanza dopo aver sofferto per diversi casi in cui ha dovuto affrontare cecchini e hacker di stream.

In un video, Otzdarva pubblicato intitolato “DBD sta diventando davvero poco divertente da trasmettere”, spiega in dettaglio come giocare a Dead by Daylight sia diventato sempre più stressante per lui poiché il numero di imbroglioni che deve affrontare continua a rimanere alto. Otzdarva continua affermando come un’ondata di cecchini in streaming monitori costantemente il suo canale per abbinare e rovinare la sua esperienza e la sua popolare serie di 50 vittorie consecutive su YouTube. Riassume il video spiegando che l’esperienza è simile a “presentarsi a una festa, ma sei così spaventato da tutto ciò che indossi un abito Hazmat”. Questa è una descrizione appropriata, considerando le lunghezze che ha dovuto affrontare per completare una partita.

Il video ha messo in luce problemi che sono sempre stati una presenza costante all’interno di Dead by Daylight. Tuttavia, resta da vedere se Behaviour Interactive affronterà questi problemi dilaganti che la base di giocatori continua ad affrontare. Quest’ultimo appello di una figura rispettata della community potrebbe far cambiare idea agli sviluppatori, ma che lo faccia o meno, Otzdarva sembra essere vicino alla fine della sua pazienza con Dead by Daylight.