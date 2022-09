Lo staff di Overwatch 2 conferma che nuovi eroi saranno disponibili sulla pista gratuita del Battle Pass

Overwatch 2, il successore del popolare gioco FPS, Overwatch, è stato molto atteso sia dai giocatori fedeli che dai nuovi arrivati. Con un’imminente uscita prevista per il 4 ottobre e gli ultimi due eventi beta fuori mano, i giocatori hanno avuto un assaggio del contenuto che si presenterà in qualche forma o forma. Altre informazioni sono state per lo più nascoste in attesa del lancio del gioco, con alcune perdite qua e là e alcuni teaser per il divertimento dei giocatori. Nonostante questa quantità alquanto vaga di informazioni, i giocatori si stanno preparando per il sequel rinnovato che introdurrà nuove mappe, nuove modalità di gioco e nuovi eroi.

Il nuovo pezzo degli eroi è uno degli aspetti più ricercati dell’uscita del gioco. I giocatori che cercano di cimentarsi nel padroneggiare nuovi stili di gioco e vedere il meta cambiamento in modi nuovi e interessanti sono pesantemente investiti. Tuttavia, Overwatch 2 ha lasciato intendere che i nuovi eroi del gioco, sebbene disponibili per tutti i giocatori, molto probabilmente saranno bloccati dietro il sistema Battle Pass in un post su Twitter di Jon Spector, il leader commerciale e vicepresidente di Blizzard Entertainment.

Affrontando alcune informazioni incomplete pubblicate in precedenza sul nostro Pass battaglia di Overwatch 2, condivideremo tutti i dettagli prima del lancio, ma vogliamo confermare che i nuovi eroi di Overwatch 2 saranno disponibili sulla pista gratuita del Pass battaglia. — Jon Spector (@Spex_J) 8 settembre 2022

Poco è stato menzionato sul fatto che gli eroi saranno disponibili dopo la fine di una stagione, il che significa che molto probabilmente i giocatori si troveranno di fretta per ottenere i nuovi eroi in tempo. Un post su Twitter, tuttavia, ha confermato che gli eroi torneranno disponibili nei successivi Pass battaglia.