Lo spinoff FPS per giocatore singolo di Apex Legends rivelato dall’elenco delle carriere

Sembra che Leggende dell’apice riceverà un nuovo spin-off sparatutto in prima persona per giocatore singolo, secondo gli elenchi di lavoro sul sito ufficiale di Respawn Entertainment, riportato per la prima volta da Dexerto.

Il sito Web di reclutamento di Respawn elenca diverse voci per un lavoro “Incubazione FPS dell’Universo Apex”. Guardando l’elenco degli artisti ambientali senior, ad esempio, descrive il progetto come un'”avventura per giocatore singolo”. E mentre questa è solo un’incubazione – il che significa che il progetto potrebbe essere cancellato anche prima che sia ufficialmente annunciato e intitolato – è comunque un’eccitante presa in giro per Leggende dell’apice fan.

Tuttavia, questa notizia potrebbe effettivamente essere più eccitante per i fan di Titanfall. Per coloro che potrebbero non ricordare, Leggende dell’apice si svolge nello stesso universo, iniziato con il mech-shooter multiplayer del 2014. Quindi questo solleva una domanda chiave: questa “incubazione” è un quasi-Titanfall 3 avvolto in un Leggende dell’apice copertura? È possibile — certamente più possibile di un effettivo Titanfall 3.

Leggende dell’apice è iniziato come uno spinoff, ma è diventato rapidamente più grande di quanto Titanfall sia mai stato – motivo per cui, si può presumere, Respawn ora lo chiama “Apex Universe” e non “Titanfall Universe”. Non è irragionevole pensare che questo potrebbe essere un gioco con e su Titans che utilizza il più popolare nome Apex. Tuttavia, per quanto possa essere eccitante per i fan di Titanfall, sembra ancora più probabile che si tratti di qualcosa di completamente nuovo, come il salto da Titanfall 2 a Apice era – o un gioco che segue da vicino uno di ApiceCi sono molte leggende. Non importa cosa, è abbastanza sicuro presumere che questo gioco non conterrà “Titanfall” nel titolo.

Respawn Entertainment ha molto da offrire al momento. Oltre a questo imminente Leggende dell’apice Gioco FPS, anche lo studio sta sviluppando Star Wars: Sopravvissuto Jediun altro gioco FPS di Star Wars, un gioco di strategia di Star Wars e aggiornamenti continui per Leggende dell’apice. Quindi forse la domanda migliore per questo Leggende dell’apice Lo spinoff non è “di cosa tratterà” ma “quando verrà lanciato?”