Lo speedrunner Metal Gear Rising ammette di aver falsificato il record mondiale di speedrun all’SGDQ 2022

Durante l’evento annuale Summer Games Done Quick (SGDQ) di Games Done Quick (GDQ) tenutosi la scorsa settimana, lo speedrunner Mekarazium di Metal Gear Rising: Revengeance sembrava stabilire un record mondiale nel DLC Blade Wolf del gioco terminando l’espansione in poco meno di sette minuti. Tuttavia, il corridore da allora ha ammesso che la sua corsa da record di sei minuti e 55 secondi era un falso.

In un messaggio inviato nel fine settimana al personale delle forze dell’ordine del GDQ (tramite PCGamesN), Mekarazium, che ha eseguito i suoi speedrun da remoto durante l’evento, ha confessato che la corsa non era una speedrun dal vivo e continua, ma piuttosto una pre-registrata, segmentato correre.

In risposta, GDQ ha bandito lo speedrunner dai futuri eventi GDQ.

“Questo è assolutamente inaccettabile e tenta di minare l’integrità della comunità di speedrunning che amiamo e supportiamo”, ha affermato l’organizzazione in una nota. “Abbiamo rimosso le corse di Mekarazium dal nostro archivio YouTube e non gli consentiremo di correre in futuro”.

Mentre uno speedrun continuo, o a segmento singolo, implica semplicemente l’esecuzione di un gioco in una sola seduta – il tipo di corsa tipicamente presente in GDQ – le corse segmentate sono composte da più clip di gioco che sono cucite insieme per dimostrare quale sia una speedrun “perfetta” Potevo sembra che un corridore stia giocando sempre a un livello ottimale. In breve, ottimizzi ogni segmento (tempo trascorso in un livello, tempo tra i checkpoint) di un gioco che puoi salvare tramite stati di salvataggio o ricarica dei checkpoint, e quindi modificarli insieme alla fine per creare uno speedrun segmentato.

Screenshot di Gamepur / GDQ Twitch Channel

La speedrun segmentata di Mekarazium è stata erroneamente presentata come una corsa a segmento singolo agli spettatori di GDQ. È stata anche una “corsa di incentivi”, un tipo di speedrun presente all’evento una volta che gli spettatori hanno donato abbastanza soldi in beneficenza.

Il corridore ha detto a GDQ che la corsa di Blade Wolf doveva essere una corsa in tempo reale, ma dopo che la sua precedente corsa di Metal Gear Rising: Revengeance – che era una corsa in tempo reale – è andata “molto meglio” del previsto, ha optato per per esporre la corsa segmentata a “top [his prior run] spento.”

“Doveva essere una corsa in tempo reale, ma [I] ho cambiato idea all’ultimo secondo dopo aver cambiato i salvataggi”, ha detto Mekarazium. “Ho fatto una cosa davvero brutta e non avrei dovuto farlo durante l’evento.”

Mentre la corsa apparentemente da record di Mekarazium era un falso, SGDQ 2022 è stata anche la sede di alcuni speedrun stellari in tempo reale, con le corse di Shadow of the Colossus, Elden Ring e Monster Hunter Rise che sono solo alcuni degli straordinari. Inoltre, l’evento ha anche raccolto ben 3,41 milioni di dollari in beneficenza.