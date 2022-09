Lo sparatutto di fantascienza Synduality annunciato durante lo State of Play di Sony

Creato da Game Studio, Synduality è uno sparatutto distopico di fantascienza ambientato ad Amasia, un rifugio sotterraneo costruito dopo che una misteriosa pioggia velenosa ha spazzato via la maggior parte dell’umanità. Il gioco si svolge in un lontano futuro durante un periodo in cui gli umani e l’IA chiamata Magus devono lavorare insieme per sopravvivere. Vestirai i panni di un Ramingo, qualcuno che si guadagna da vivere collezionando cristalli AO e il suo compagno di intelligenza artificiale mentre combattono per sopravvivere e rafforzare il loro legame lungo la strada.

Quando ti imbarchi in missioni, lo farai nel tuo veicolo specializzato chiamato Cradle Coffin. Questo veicolo personalizzabile manterrà il tuo personaggio al sicuro dagli elementi esterni e dalle pericolose creature che vagano per l’ambiente. Cambia l’aspetto e le armi della tua Cradle Coffin per adattarla al tuo stile di gioco man mano che avanzi. Come parte dell’esperienza di gioco, affronterai qualcosa di più delle semplici creature. Altri giocatori si uniranno alla mischia in questo gioco in stile PvPvE. Stai in guardia perché le persone che incontri potrebbero semplicemente cercare di ostacolare i tuoi progressi.

Il tuo compagno di intelligenza artificiale volerà al tuo fianco mentre avanzi nel gioco, dandoti indicazioni, avvisi e suggerimenti lungo il percorso. Scopri interazioni e dialoghi unici a seconda delle situazioni che si verificano. Bandai Namco ha annunciato che Synduality verrà lanciato nel 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam con ulteriori informazioni in arrivo.