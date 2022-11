Lo Scaramouche di Genshin Impact ti calpesterà nel suo Elemental Burst

Scaramouche è un personaggio popolare, con molti fan affamati del suo status di personaggio giocabile in Genshin Impact sin dalla sua introduzione in un evento vicino all’inizio del gioco. Dopo quelli che sembravano anni di provocazioni, inclusa una breve apparizione in Inazuma, Scaramouche sta finalmente arrivando come personaggio giocabile sotto il nome di “Wanderer”. Bene, come mostra una fuga di notizie, Scaramouche è davvero giocabile e ha ancora una serie subdola poiché viene letteralmente visto calpestare i suoi nemici durante il suo Elemental Burst.

Con una mossa che farà svenire e urlare alcune persone, forse entrambi allo stesso tempo, Scaramouche fa un potente passo sui nemici prima di far uscire un vortice di Anemo, risucchiando i nemici e infliggendo enormi danni da Anemo. Puoi vedere questa animazione riprodotta nella fuga di notizie pubblicata dall’utente Twitter @Thereallo6.

Non si sa da dove provenga il video, anche se la qualità della fotocamera indica che chiunque lo abbia registrato non voleva essere catturato. Tuttavia, il video è ora disponibile per essere visto dal mondo intero e i fan di Scaramouche avranno almeno qualcosa da portargli via. Da non mettere in ombra l’animazione Elemental Burst di Faruzan, un altro nuovo personaggio di Anemo che fa la sua apparizione in Genshin Impact versione 3.3.

Scaramouche apparirà in Genshin Impact versione 3.3 come personaggio giocabile con un nome diverso, Wanderer. Le prime indiscrezioni indicano che sarà un utente di Anemo Catalyst e funzionerà come un DPS sul campo, con la capacità di volare intorno allo schermo e beh… calpestare persone, funghi o cose di quella natura. Se questo sadico stomper non è qualcuno che ti interessa, o hai una grande quantità di Primogem, allora potresti prendere in considerazione l’idea di tirare per Nahida, che è attualmente disponibile per evocare.