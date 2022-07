L’inscryption potrebbe arrivare alla console se si vuole credere alla nuova valutazione

Inscryption è un capolavoro, tuttavia, per i giocatori console, è stato lanciato solo su PC. Tuttavia, se si deve credere a una nuova valutazione, potrebbe presto farsi strada sulle console, o almeno sull’ecosistema PlayStation.

Il titolo è uno di quelli in cui meno sai, migliore è l’esperienza che hai.

Combina una serie di elementi diversi, ma al suo interno il gioco è un gioco roguelike per la costruzione di mazzi ambientato in una serie di atti diversi.

Crittografia classificata per PS4 Console Australia

Segnalato per la prima volta da Gematsu, Inscryption è stato infatti valutato per il rilascio su PS4 in Australia.

Sebbene nulla sia stato ufficialmente confermato dallo sviluppatore del gioco Daniel Mullins o dal suo editore Devolver Digital, questa di solito è un’indicazione piuttosto grande che un gioco verrà rilasciato su una determinata piattaforma e generalmente abbastanza presto.

Attualmente, tuttavia, la valutazione è solo per PS4, quindi resta da vedere se verrà visualizzata una valutazione per Xbox o Nintendo Switch, che sembra la casa perfetta per un gioco come questo.

Dettagli di crittografia

Inscryption è stato rilasciato per la prima volta su PC nell’ottobre 2021 ed è stato accolto con ampio plauso dalla critica.

Attualmente ha recensioni estremamente positive da oltre 65.000 diversi revisori e si trova a un 85 su Metacritic da 52 recensioni critiche. Il gioco ha ottenuto una serie di diversi premi come Gioco dell’anno e anche se ci ho giocato fino a tardi, è sicuramente uno dei migliori titoli a cui ho giocato quest’anno.

L’intelligente fusione del gioco di narrazione interessante e ciclo di gioco avvincente è utile se dovesse davvero essere rilasciato su console.

