L’impostazione Edgerunners di Cyberpunk 2077 in arrivo nel gioco da tavolo Cyberpunk

Cyberpunk 2077 deve la sua ricca tradizione a R. Talsorian Games, lo sviluppatore che ha creato l’universo da tavolo Cyberpunk negli anni ’80. Quando il videogioco di CD Projekt è stato lanciato nel 2020, Rosso cyberpunk — l’ultima iterazione del gioco di ruolo da tavolo — è stata lanciata solo un mese prima. Ora R. Talsorian sta tornando al pozzo, sviluppando un nuovo set iniziale per il suo TTRPG rivitalizzato basato interamente sulla serie Netflix di successo, Cyberpunk: Edgerunner.

Kit Missione Cyberpunk Edgerunners è un nuovo set di base in scatola per il motore di gioco Cyberpunk Red. R. Talsorian ha dichiarato lunedì in un comunicato stampa che includerà “regole essenziali e informazioni sul futuro oscuro, Night City, il team di Edgerunners e altro ancora”. Non è stata annunciata alcuna data di rilascio o prezzo.

Ciò che è interessante qui per i fan da tavolo è che l’originale Rosso cyberpunk e il Cyberpunk Red: Kit Jumpstart — così come tutto il materiale pubblicato che è seguito — si svolge nell’anno 2045. Il Kit Missione Edgerunners saranno quindi i fan a fare la prima incursione nello stesso tipo di tecnologia e finzione che si trovano nel videogioco.

“Il Kit Missione Cyberpunk Edgerunners guiderà i fan della serie nuovi al gioco di ruolo da tavolo attraverso il processo di raccontare le proprie storie a Night City”, ha affermato R. Talsorian Games in un comunicato stampa. “Allo stesso tempo, i giocatori esistenti di Cyberpunk RED daranno il loro primo sguardo al cyberware, alla potenza di fuoco e alle abilità di netrunning dell’era del 2077.”

Questo significa che R. Talsorian si sta lasciando alle spalle il mondo del 2045? Assolutamente no, ha detto a Polygon un portavoce dell’azienda. Mentre è in preparazione anche un manuale a tema 2077, la sequenza temporale 2045 continuerà a essere supportata con contenuti aggiuntivi in ​​futuro.