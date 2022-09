L’immortalità della mezza sirena, spiegata – Poligono

Ho passato ore a pescare a strascico Immortalitài tre film di Ambrosio, Minsky, e Due di tutto – e clip dietro le quinte alla ricerca di indizi per rispondere alla domanda centrale del gioco: cosa è successo a Marissa Marcel? Alla fine ho raggiunto i crediti e mi piaceva pensare di avere una buona idea di cosa fosse successo alla misteriosa attrice. Ma dopo aver parlato con amici e altri scrittori di Polygon, ho scoperto che in realtà non avevo svelato gran parte del mistero.

Certo, avevo ancora domande anche dopo aver trascorso così tanto tempo con il gioco. (Come perché Marissa non invecchia?) Ma c’erano un sacco di domande che non sapevo nemmeno di dover fare. Dopo aver trascorso qualche altra ora con il gioco, mi sono rivolto a YouTube per le risposte, ed è lì che ho trovato le mie risposte. Lo YouTuber Sam Gowing ha messo insieme una spiegazione e un’analisi della storia di un’ora che sono davvero approfondite, spiegando sia la storia al valore nominale e sotto i suoi strati.

Gowing ha delineato utilmente tutti e tre i film di Marissa Marcel, che sono complicati di per sé. In Immortalità di per sé, le clip del film sono oscurate, nascoste e fuori ordine, il che fa parte del fascino del puzzle, ed è molto da tenere in cima a tutto il resto sotto la superficie, che è tutto ciò che è successo durante le riprese, e poi l’elemento soprannaturale di tutto questo. Per fortuna, Gowing racconta anche le tre storie dietro le quinte e, infine, scava nelle cose strane che non vogliamo menzionare per paura di spoiler.

Ho ancora delle domande e penso che lo faccia anche Gowing. Questa è la cosa bella Immortalità, non è vero? Non credo che ci sia una risposta giusta per spiegare il gioco, ma un’analisi così approfondita ha reso più divertente pensarci.