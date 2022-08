L’imminente aggiornamento Vera 2.0 di Tower of Fantasy mostra nuovi personaggi, aree e boss

Tower of Fantasy è già un gioco abbastanza consistente. Il titolo mobile e PC è ambientato nella terra di Aesperia, che ha cinque diverse aree della mappa da esplorare. Ben presto, il territorio crescerà ancora di più con la nuova terra di Vera.

Come mostra il nuovo video in anteprima, Vera è un deserto. La maggior parte del terreno è costituita da dune sabbiose e scogliere aguzze, ma ci sono anche alcune oasi ed edifici. Attraversando il deserto c’è un’autostrada, che porta a una città galleggiante nel mezzo della regione. La Città degli specchi, costruita a forma di piramide, si libra sopra le sabbie ed è il luogo in cui vive la maggior parte dei residenti di Vera. Molti piccoli animali possono essere trovati là fuori nelle sabbie, insieme a boss piuttosto massicci: il trailer mostra un enorme mostro simile a un serpente nel cielo.

Il trailer mostra anche alcuni nuovi personaggi che affrontano la grande bestia. Il video promette “montaggi epici [and] leggendari capi del mondo. Alcuni di questi personaggi vengono mostrati mentre guidano veicoli simili a speeder sulla sabbia mentre si stanno dirigendo verso il serpente del cielo. Abbiamo anche uno sguardo all’interno di Mirror City, che ha un design cyberpunk. Guarda tu stesso nel trailer qui sotto o esplora la mappa interattiva di Vera sul sito web della Torre della Fantasia.

L’aggiornamento Vera 2.0 “arriverà presto” a Tower of Fantasy, ma non abbiamo ancora una data di rilascio. Nel frattempo, ci sono ancora molti contenuti da approfondire nel gioco attuale. Per coloro che sono appena agli inizi, possiamo aiutarti a scegliere quale personaggio usare e mostrarti come ottenere gettoni di tipo 1, 2 e 3.

