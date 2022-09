Li’l Judd di Splatoon 3 potrebbe essere malvagio

Splatoon 3 immagina un mondo alternativo in cui le creature oceaniche, invece dei mammiferi, hanno preso il controllo della terra. Il gioco è ambientato in un mondo post-postapocalittico in cui l’umanità è stata spazzata via e la vita oceanica senziente ha preso il suo posto. Il personaggio caratteristico della serie, un Inkling, può assumere sia la forma di un bambino che di un calamaro. Ci sono alcune eccezioni al tema del gioco, tuttavia, tra cui Li’l Judd, un gatto che aiuta ad arbitrare le tue partite. Ma ora, un’ombra di speculazione è stata gettata sull’adorabile fuzzball a causa delle nuove informazioni rivelate Splatoon 3.

Sebbene la serie Splatoon sia nota principalmente per essere uno sparatutto online competitivo, gli sviluppatori riescono a mettere insieme una vasta tradizione intorno alle competizioni quotidiane. Lo fanno avendo una campagna per giocatore singolo piuttosto solida con una storia e dando ai giocatori la possibilità di scoprire oggetti collezionabili, come pergamene, che rivelano di più sul mondo del gioco. È qui che entra in gioco Li’l Judd.

Li’l Judd è un personaggio gatto introdotto in Splatoon 2. Ha una reputazione irritabile ed è noto per essere amareggiato di essere secondo a Judd. In Splatoon 3, puoi raccogliere una pergamena sommersa che sembra mostrare il processo di clonazione di Li’l Judd da Judd. Entrambi sembrano esattamente uguali, sfoggiando una graziosa colorazione a papillon come motivo sulla loro pelliccia. L’unica differenza è che i capelli di Li’l Judd sono un po’ meno puliti, i suoi occhi sono un po’ più lucidi ed è più piccolo di Judd. I due insieme servono come giudici per le tue partite competitive in Splatoon. E, beh, abbiamo ragioni per credere che Li’l Judd sia malvagia.

[Ed. note: This post contains spoilers for the final boss of the single-player campaign of Splatoon 3.]

Dopo aver battuto la campagna per giocatore singolo di Splatoon 3, il modello del personaggio di Li’l Judd subisce un cambiamento sospetto. Dopo aver terminato il gioco, inizia a indossare un auricolare. E questo piccolo dettaglio potrebbe essere la chiave per capire le sue intenzioni potenzialmente nefaste.

Nell’universo di Splatoon, i giocatori possono prendere parte a una modalità di gioco chiamata Salmon Run in cui i giocatori assumono un losco lavoro temporaneo per un’azienda chiamata Grizzco Industries per raccogliere una risorsa preziosa chiamata Power Eggs. Mentre giochi, sei guidato da una voce anonima tramite un auricolare. Alla fine di Splatoon 3 incontriamo il boss di Grizzco, un gigantesco orso grizzly di nome Mr. Grizz che vuole vendicarsi e ripopolare la terra con i mammiferi. Si scopre che è il grande cattivo di questo gioco. Se completi con successo la campagna, il nostro intrepido eroe vanifica i suoi piani e vediamo esplodere il signor Grizz.

Tutti i segnali indicano un completo annientamento del grande capo. Tuttavia, Grizzco Industries è ancora in giro e scalcia dopo aver battuto la campagna in solitario. Questo porta a una domanda: chi gestisce Grizzco e ti parla attraverso l’auricolare? Ora i fan pensano che sia Li’l Judd perché indossa le cuffie dopo che hai battuto il signor Grizz.

Ecco come appare Li’l Judd dopo aver battuto la campagna per giocatore singolo di Splatoon 3. Immagine: Nintendo tramite Polygon

Tutto avrebbe senso dato il comportamento generale di Li’l Judd. Nel mondo del gioco, è risaputo che a Li’l Judd non piace Judd. E Nintendo ha persino confermato che Li’l Judd ha un complesso “in-fur-iority” con Judd, perché è solo una replica del vero affare. Inoltre, nel Splatoon 3, la squadra avversaria ti viene sempre mostrata come i “Cattivi” e Li’l Judd li rappresenta sempre. Inoltre, è un mammifero, quindi ha senso che possa nutrire una certa ostilità nei confronti della vita marina, così come il signor Grizz.

Tuttavia, ci sono alcuni nodi nel caso contro Li’l Judd. Principalmente, la voce che sentiamo nelle cuffie è sicuramente la voce di Grizz. Lo sentiamo alla fine del gioco ed è lo stesso durante Salmon Run, e la voce confusa nelle cuffie non cambia la campagna post-solo. Quindi è possibile che si tratti solo di una leggera incoerenza tra la storia e la modalità partita. Ma potremmo solo dover aspettare un nuovo gioco Splatoon o DLC per vedere se questa particolare trama viene affrontata ulteriormente.