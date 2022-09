Like a Dragon: Ishin presenterà solo un doppiaggio giapponese per preservare l’autenticità

L’annuncio a sorpresa di Sega di un remake di Like a Dragon: Ishin qualche giorno fa ha preso d’assalto i fan di Yakuza, in particolare quelli che non si aspettavano che il gioco spin-off avrebbe mai visto un’uscita occidentale. Il gioco originale, pubblicato nel 2014 per PS3 e PS4, è stato un successo in Giappone, ma una versione internazionale è stata considerata troppo rischiosa fino a quando recenti successi come Ghost of Tsushima e Sekiro: Shadows Die Twice hanno dimostrato che c’è un appetito occidentale per giochi più focalizzati sulla storia giapponese.

I fan dei più recenti giochi Yakuza, incluso Yakuza: Like a Dragon, potrebbero rimanere scioccati, tuttavia, poiché il produttore Masahiro Yokoyama ha rivelato in un’intervista a Tojo Dojo che Ishin presenterebbe solo doppiaggio giapponese, piuttosto che un doppiaggio inglese aggiuntivo . È interessante notare che la decisione è stata meno economica e più pratica ed estetica. Per prima cosa, i precedenti giochi Yakuza, come Yakuza 0, avevano solo audio giapponese e vendevano comunque bene. In effetti, Yokoyama ha spiegato, “i fan all’estero che hanno giocato da quell’epoca continuano a giocare a giochi in quel modo anche adesso”, anche con i doppiaggi inglesi nei giochi più recenti.

Inoltre, c’era un elemento pratico nella scelta. La traduzione dal giapponese moderno all’inglese e ad altre lingue è solitamente una procedura più semplice rispetto al dialogo appropriato all’epoca che caratterizza Ishin. “Il vocabolario specializzato e il modo in cui le persone parlavano durante l’era Bakumatsu [in which the game is set] renderebbe le linee incredibilmente lunghe, quindi semplicemente non funzionerebbe”, ha spiegato Yokoyama. Sebbene i sottotitoli vengano tradotti in modo appropriato, registrare un doppiaggio in inglese e abbinarlo a espressioni facciali adeguate vedrebbe probabilmente sorgere problemi, come problemi di animazione o distorsioni del ritmo delle scene.

Tra i lati positivi, non sembra esserci un’indicazione che questa sarà la linea del partito a tempo indeterminato, quindi qualsiasi futuro gioco di Yakuza potrebbe avere un doppiaggio inglese completo per i fan a cui non piace usare i sottotitoli. Gli elementi unici di Like a Dragon: Ishin sembrano essere stati il ​​catalizzatore di questa decisione, piuttosto che un allontanamento più generale dai doppiaggi in lingua straniera.