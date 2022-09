In un torrente di annunci di Yakuza questa settimana, Sega ha annunciato un altro gioco che non vediamo l’ora. Intitolato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, questo gioco sarà uno spin-off con una trama che si svolge tra gli eventi di Yakuza 6 e Yakuza 7. Il piano è che questo nuovo gioco colmi un divario nell’attesa di Yakuza 8 (ora intitolato Like a Dragon 8) e spiega cosa è successo a Kiryu Kazama.

Il gioco uscirà nel 2023 su tutte le piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam. Con il gameplay in mente, questo gioco sembra che sarà un’avventura d’azione con un tocco più spin-off. Nelle parole di Masayoshi Yokoyama:

“Sarà un gioco di azione e avventura. Sarà circa la metà delle dimensioni di un normale gioco Yakuza”.

Tuttavia, Yokoyama ha anche aggiunto che ci saranno elementi Yakuza che i giocatori sono già abituati a presentare anche in questo gioco, nonostante non sia un gioco di ruolo più tradizionale come i giochi principali di Yakuza. Tuttavia, è stato chiarito che questo gioco fungerà da precursore degli eventi di Like a Dragon 8.

Il nuovo gioco, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (un vero boccone), è stato inizialmente annunciato con un teaser trailer. Abbiamo intravisto il protagonista del gioco Kiryu Kazama meditare in pace, mentre apprendiamo anche che ha assunto un falso nome. Ovviamente, in vero stile Yakuza, le cose probabilmente non andranno così pacificamente come vorrebbe farci credere il trailer.

Sarà interessante vedere se questo gioco spiegherà completamente come Kiryu e Ichiban sono entrati in contatto, poiché questa è stata una delle parti principali del reveal nell’annuncio di Like a Dragon 8. Quindi resta la speranza che questo gioco ci dia quelle risposte, ma dovremo aspettare e vedere.