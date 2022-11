Like A Dragon Gaiden riporterà il Cabaret Grand Prix e i fan sono entusiasti

C’è stato molto clamore intorno a Like a Dragon Gaiden: l’uomo che ha cancellato il suo nome da quando è stato annunciato lo spin-off. Le domande su quanto durerà il gioco e quanti contenuti includerà sono state nella mente dei fan, ma ora sappiamo che almeno un amato minigioco ne farà parte. Il cabaret sta tornando.

Ichiban di Yakuza 7 è il protagonista di Like A Dragon 8, ma come sappiamo dal teaser trailer, il gioco includerà anche l’eroe di lunga data Kazuma Kiryu in una certa misura. L’uomo che ha cancellato il suo nome si svolge prima degli eventi di Like A Dragon 8, mostrando ciò che Kiryu ha combinato nel frattempo. Secondo lo sviluppatore RGG Studio, ciò include il Cabaret Grand Prix. Il minigioco prevede l’assunzione e la trasformazione di hostess per il tuo club, collaborando con vari negozi per guadagnare più soldi lungo la strada.