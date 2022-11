L’evoluzione traballante di Wiglett diventa stravagante in ancora più perdite di Pokemon Scarlet e Violet

L’ultima versione di Pokémon è dietro l’angolo con Pokémon Scarlet e Violet, e i fan dei Poké avrebbero messo le mani su una rom di Pokémon Scarlet. Che si tratti di nuove meccaniche di gioco in cui i giocatori possono affondare i denti o di creature uniche che i giocatori possono trovare, i fan ricevono un po’ di informazioni su Pokémon Scarlet e Violet prima del dovuto. L’evoluzione di Wiglett sarebbe uno di questi esempi.

Il Pokémon anguilla del giardino Wiglett potrebbe sollevare qualche sopracciglio poiché alcuni lo paragonano a Diglett, ma anche la sua evoluzione è sorprendentemente simile. Wiglett si evolve in un nuovo Pokémon chiamato Wugtrio, che ha un modello simile a Dugtrio. Tre Wiglett appaiono congiunti in un punto centrale, con tutte e tre le anguille che spuntano la testa dallo stesso pezzo di terra.

L’immagine trapelata offre poche informazioni in termini di informazioni, ad esempio se è stata trovata in natura o in una battaglia di allenatori, il che darebbe ai fan un po’ più di informazioni da raccogliere dai dati. Poiché i dati del Pokédex di Wiglett non sono stati ancora rivelati, con i suoi tipi di mosse e il numero di Pokédex, anche Wugtrio rimane un mistero per il momento al di fuori del suo modello ufficiale. Come o quando Wugtrio si evolve da Wiglett non è attualmente noto alla comunità,

È importante per i fan notare che, quando si tratta di fughe di notizie, è meglio trattarle come poco più che voci fino a quando non vengono verificate. Per Pokémon Scarlet e Violet, i fan dovrebbero attendere che lo sviluppatore o l’editore (The Pokémon Company o Nintendo, rispettivamente) autentichino le affermazioni. In alternativa, possono verificare l’accuratezza delle fughe di notizie quando Pokémon Scarlet e Violet usciranno per Nintendo Switch il 18 novembre.