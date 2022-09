L’evento Stelle in evoluzione di Pokémon Go introduce la prossima grande storia della ricerca speciale della Stagione della Luce

L’evento Evolving Stars sarà il primo grande evento in arrivo su Pokémon Go ad ottobre. Inizia il 5 ottobre e, quando arriva, arriva con il successivo ritmo della storia principale nella storia della ricerca speciale della Stagione della Luce, con Cosmog, il Pokémon Nebula. Non solo i giocatori avranno la possibilità di saperne di più su Cosmog, ma avranno anche la possibilità di evolverlo nella sua seconda forma.

La storia della ricerca speciale presente in Evolving Stars sarà il prossimo passo in A Cosmic Companion. I giocatori che seguono questa storia avranno già ricevuto Cosmog, un Pokémon leggendario che alla fine si evolverà in Solgaleo o Lunala. Tuttavia, prima che raggiunga queste forme, deve prima diventare Cosmoem. I giocatori probabilmente riceveranno abbastanza caramelle per far evolvere Cosmog durante i passaggi successivi dell’evento Evolving Stars.

Oltre alla seconda forma di Cosmog, in natura saranno disponibili più Pokémon di seconda forma, come Kakuna, Pidgeotto, Poliwhirl, Kadabra, Haunter, Rhyhorn e Seadra. Appariranno anche nei raid a tre stelle. L’evento termina l’11 ottobre, ma i giocatori avranno molto più tempo per completare la seconda parte di A Cosmic Companion Special Research. Gli ultimi passaggi sono disponibili più vicino alla fine di novembre, concludendo la Stagione della Luce.

Durante l’evento Evolving Stars, ci sarà un Mega Gyarados Raid Day l’8 ottobre dalle 14:00 alle 17:00 ora locale. Mega Gyarados apparirà più frequentemente nei raid. I giocatori possono ricevere fino a cinque Raid Pass facendo girare i Dischi Foto nelle Palestre, dando a tutti più tentativi per sconfiggere questo potente Pokémon e aggiungerlo alla propria collezione. C’è anche una maggiore possibilità di trovare Gyarados splendenti dopo aver completato questi Mega Raid.

Con l’arrivo di Cosmoem, stiamo ancora aspettando il passaggio finale in cui i giocatori potrebbero dover scegliere tra Solgaleo o Lunala come loro Pokémon leggendari per la Stagione della Luce. Si spera che ci siano future opportunità per i giocatori di guadagnare entrambi i leggendari, ma non abbiamo alcuna conferma da parte di Niantic che funzionerà.