L’evento Spettacolare Psichico di Pokémon Go ritorna con Mega Alakazam e l’Elgyem splendente

Il primo evento della Stagione della Luce di Pokémon Go sarà lo spettacolo psichico. Ciò consentirà ai giocatori di incontrare più Pokémon di tipo Psico per tutta la durata dell’evento, insieme a Mega Alakazam al suo debutto in Mega Raid. L’evento debutterà anche con lo shiny di Elgyem, il Pokémon Cerebrale.

L’evento Psychic Spectacular 2022 si terrà dal 6 al 12 settembre. Mega Alakazam apparirà in Mega Raid durante questo periodo, il che significa che i giocatori dovranno lavorare insieme agli altri per sconfiggerlo, guadagnando Mega Candy per far evolvere il loro Alakazam. Alakazam può imparare la mossa carica Psichico durante l’evento se i giocatori evolvono Kadabra o catturano Alakazam dopo aver sconfitto il raid Mega Alazakam. Questa potrebbe essere la mossa perfetta per Alakazam da imparare.

La forma brillante di Elgyem sarà disponibile per i giocatori da catturare per la prima volta, anche se le possibilità di trovarla sono piuttosto basse. Elgyem sarà disponibile in natura insieme ad Abra, Slowpoke, Drowzee, Natu, Ralts, Spoink, Munna, Woobat, Gothita e Solosis.

Durante l’evento, i giocatori possono trovare Unown E, Unown P e Unown S che appaiono nei raid a una stella insieme a Espurr. Raichu di Alola, Wobbufett, Girafarig e Oranguru appariranno nei raid a tre stelle. Tutti i Deoxy formati si genereranno anche in raid a cinque stelle fino al 13 settembre.

L’evento aggiunge un altro Mega Pokémon al gioco mobile, con un altro probabile. I giocatori potrebbero essere stati avvisati dell’arrivo di Mega Alakazam poiché le risorse per questo Pokémon, Mega Aggron, Sableye e Banette erano state rivelate alcuni giorni fa dal gruppo di dataminer di Pokémon Go, Pokeminers. Immaginiamo che Aggron possa apparire ragionevolmente presto, con Sableye e Banette che probabilmente arriveranno ad ottobre, più vicino all’evento di Halloween.

Il prossimo evento in arrivo su Pokémon Go sarà Metti alla prova il tuo coraggio il 16 settembre, che potrebbe essere il luogo in cui vedremo Mega Aggron.