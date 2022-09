L’evento Mettiti alla prova di Pokémon Go include Pokémon di tipo Acciaio Celesteela, Kartana, Mega Aggron e altri

Altre Ultracreature si stanno dirigendo verso Pokémon Go nell’evento Mettiti alla prova, con Celesteela e Kartana, che è uscito diversi giorni prima dell’evento vero e proprio. Questo dà ai giocatori alcuni giorni per combattere questi colossi prima che scompaiano. Accanto a queste due Ultracreature ci saranno mega raid con Mega Aggron, insieme a più Pokémon di tipo Acciaio che appariranno in natura.

Celesteela e Kartana hanno già iniziato ad apparire in tutto il mondo. Celesteela apparirà nei raid a cinque stelle nell’emisfero australe e Kartana apparirà nei raid a cinque stelle nell’emisfero settentrionale. Non li incontrerai al di fuori di queste regioni.

Tuttavia, la prima serie di Ultracreature, Xurkitree, Buzzwole e Pheromosa, è apparsa originariamente in eventi Pokémon Go Fest specifici per regione e successivamente disponibili durante l’evento finale della Stagione Pokémon di Go, il Go Fest: Finale. Si spera che Celesteela e Kartana seguano uno schema simile e siano disponibili per tutti in un evento successivo nella stagione in corso, la Stagione della Luce.

Insieme a queste Ultracreature, Mega Aggron si genererà in Mega Raid in tutto il mondo durante l’evento Mettiti alla prova. Se li completi, ricevi energia per il tuo Aggron per mega evolverlo, usandolo in altri raid PvE. Potrebbe rivelarsi utile contro Celesteela e Kartana finché sono disponibili.

Durante l’evento saranno disponibili più Pokémon di tipo Acciaio, come Togedemaur, al suo debutto, insieme a Sandshrew di Alola, Drilbur, Ferroseed, Togedemaur, Galarian Stunfisk, Skarmory, Bronzor, Magnemite e altri. Appariranno allo stato brado, in piccoli raid, e alcuni potrebbero anche essere premiati come incontri di ricerca sul campo.

L’evento Metti alla prova il tuo coraggio inizia il 16 settembre e durerà fino al 21. Se superi ora un raid a cinque stelle, controlla se c’è un Ultravarco disponibile per la tua possibilità di combattere contro Celesteela o Kartana.