L’eternamente preso in giro Yaoyao sta finalmente arrivando a Genshin Impact insieme ad Alhaitham

Yaoyao è una figura misteriosa nella comunità di Genshin Impact, presa in giro molto tempo fa prima dell’introduzione dell’elemento Dendro nella versione 3.0. Yaoyao è stato precedentemente preso in giro l’anno scorso durante uno dei festival del Lantern Rite del gioco, e nuove informazioni sono state costantemente diffuse sul personaggio, inclusa una fuga di notizie che indicava che Yaoyao sarebbe stato rilasciato nella versione 3.4. Ora, HoYoverse ha ufficialmente confermato che Yaoyao rilascerà la prossima versione attraverso la loro campagna mensile di “drip marketing” che anticipa i prossimi personaggi che arriveranno nel gioco nella versione 3.4.

A unirsi a Yaoyao c’è Alhaitham, squisitamente bello, un altro personaggio di Dendro con una vena antieroica che ci ha assistito durante tutta la missione dell’Arconte. Alhaitham sarà il nuovo 5 stelle nella versione 3.4 di Genshin Impact, e questa forza dominante spingerà senza dubbio anche tutti i miei soldi fuori dal mio portafoglio. Secondo le fughe di notizie, Yaoyao sarà un personaggio a 4 stelle, il che rende probabile che Alhaitham e Yaoyao si uniranno in un futuro banner di Character Event Wish.

Yaoyao è stato ufficialmente preso in giro ieri sera durante i 2022 Game Awards, dove alla fine un nuovo trailer di gioco ha mostrato Yaoyao in movimento. Questa è stata la prima volta che abbiamo visto Yaoyao in qualsiasi veste ufficiale al di fuori della grafica promozionale, il che ha reso questo momento emozionante per i fan che stavano aspettando notizie su Yaoyao. Il rilascio di Yaoyao nella versione 3.4 la metterebbe al quadrato nell’evento Lantern Rite, e i fan ipotizzano che Yaoyao possa essere distribuito gratuitamente come lo è stato Yunjin l’anno scorso.

Attualmente, Genshin Impact si sta godendo il rilascio della versione 3.3, che ci ha dato il vile Scaramouche e l’etereo Faruzan come nuovi personaggi giocabili. Questa versione ha visto anche l’uscita del nuovo gioco di carte collezionabili del gioco, una modalità minigioco con tonnellate di carte collezionabili e altri premi per la partecipazione.