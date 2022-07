L’espansione High School di The Sims 4 consente ai Sims di aggiungere asessualità, aroma

I Sims 4 l’editore Electronic Arts continua ad aggiornare le opzioni di genere e sessualità del gioco con le sue Anni del liceo espansione in arrivo più tardi nel mese di luglio. Durante un’anteprima stampa mercoledì, The Sims 4 gli sviluppatori hanno descritto in dettaglio le nuove opzioni per l’orientamento sessuale nel menu Crea un Sim: i giocatori possono scegliere a chi il loro Sim è interessato sentimentalmente o sessualmente.

Il limite è che le opzioni sono limitate a un binario: Uomini o Donne. The Sims 4 la lead designer Jessica Croft ha spiegato che il Anni del liceo l’aggiornamento gratuito è una prima versione della funzionalità prevista: il team riconosce che il linguaggio qui non riflette l’aggiunta di pronomi non binari per Sims che è arrivata a maggio. Il sistema è stato creato per essere espandibile per includere in futuro Sim non binari.

Immagine: Maxis/arti elettroniche

Croft ha spiegato ulteriormente in un blog degli sviluppatori pubblicato venerdì:

Cercherò di essere molto trasparente con questo. Ciò è dovuto a limitazioni tecniche. Come detto sopra, meccanicamente, i Sims non binari non esistono ancora in TS4. Devi comunque effettuare una selezione binaria del sesso per il tuo Sim al momento della creazione, indipendentemente dalle impostazioni dei pronomi. Ci auguriamo di aver dimostrato il nostro impegno nel migliorare la rappresentazione delle identità di genere con funzionalità come la personalizzazione del genere, che consente di modificare la struttura fisica, le preferenze di abbigliamento, la gravidanza e le opzioni di utilizzo del bagno. Consideriamo l’aggiornamento dei pronomi come un altro passo importante verso una migliore rappresentazione dei generi non binari, ma riconosciamo anche che i pronomi non sono la stessa cosa delle identità di genere.

Le nuove opzioni nella scheda Orientamento sessuale sono “Questo Sim è attratto romanticamente da: uomini, donne”, “Questo Sim sta esplorando romanticamente: sì, no” e “Questo Sim è interessato a scherzare con: uomini, donne”.

Tutti questi sono indipendenti l’uno dall’altro, il che consente molte variazioni. Ad esempio, oltre alla scelta di opzioni che consentono ai Sim di identificarsi come asessuali o aromantici, l’opzione “esplorare romanticamente” renderà i Sim aperti a generi diversi in modo romantico – qualcosa che secondo Croft è rappresentativo dell’esperienza del liceo, quando le persone cercano di capire se stesse. Affinché un Sim sia asessuato, rinunci ad aggiungere una risposta all’opzione “Mess Around”, o per un Sim aromantico, lascia una risposta fuori dall'”opzione romanticamente attratta”.

Come con gli aggiornamenti passati relativi al genere e alla sessualità, Electronic Arts ha collaborato con le organizzazioni LGBTQ+ per fornire consulenza sui cambiamenti.

The Sims è stato a lungo un franchise di giochi importante per i giocatori di genere diverso, consentendo uno spettro di genere più ampio. Un aggiornamento nel 2016 ha allentato le restrizioni di genere rimuovendo le opzioni di abbigliamento, linguaggio e capelli specifici per genere. Electronic Arts ha anche aggiunto opzioni personalizzate che consentono a un giocatore di scegliere se un Sim preferisce abiti maschili o femminili, può rimanere incinta o mettere incinta qualcuno e se sedersi o stare in piedi a fare pipì.

Electronic Arts ha anche apportato modifiche per portare più diversità alle tonalità della pelle e alle acconciature, un’iniziativa in gran parte guidata da Black Simmers che crea i propri contenuti personalizzati per espandere il gioco da soli.