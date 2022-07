L’espansione degli anni delle scuole superiori di The Sims 4 non riguarda solo gli adolescenti

È tempo di rivivere quei quattro anni migliori (o peggiori) della tua vita. I Sims 4‘S Anni del liceo il pacchetto di espansione è pieno di contenuti riconoscibili per adolescenti e persone che erano adolescenti, che vanno da poster speciali e decorazioni per la stanza a proposte e una cerimonia di laurea. Ma oltre ai trionfi e alle sconfitte, agli epici alti e bassi delle classi delle scuole superiori, dei club e del calcio, c’è un’entusiasmante serie di personalizzazioni e modifiche all’agenzia che interesserà i Sims di tutte le età e fasi della vita.

Il Anni del liceo il pacchetto di espansione aggiunge il Copperdale High altamente personalizzabile e qualsiasi Sim adolescente può frequentare per un’istruzione. Il pacchetto è simile al ben accolto del gioco Scopri Università espansione – e i voti delle scuole superiori determineranno dove i Sim entreranno al college, con un’opzione per i Sims di studiare online per il loro GED.

Polygon ha partecipato a una presentazione di Electronic Arts del Anni del liceo pacchetto di espansione, in cui gli sviluppatori hanno discusso di entrambi Anni del liceo oltre a un aggiornamento gratuito che verrà rilasciato insieme al pacchetto di espansione.

A Copperdale, i Sims frequentano le lezioni e gli extracurriculari, il che significa vagare per i corridoi, studiare per le prove e andare a fare il tifo per gli allenamenti. Ma possono anche fare scherzi o saltare la lezione, anche se se il preside li becca, si metteranno nei guai. A casa, i Sims adolescenti possono decorare la loro stanza e passare il tempo a letto scorrendo sui social media. I Teen Sims ora possono anche uscire di casa attraverso la finestra per rompere un po’ il coprifuoco. Per quanto riguarda i luoghi di ritrovo, c’è Thrifty, un negozio dell’usato e un locale per il tè boba. I Sims possono anche avere le prime relazioni con altri studenti, andare alla fiera e cercare di entrare nel tunnel dell’amore con la loro cotta.

L’aggiornamento gratuito è pieno di piccole modifiche all’esperienza social dei Sim che lasciano un grande impatto sul gioco. Ad esempio, i giocatori ora possono impostare la sessualità e l’attrazione dei loro Sim verso altri Sim. Il set modulare di opzioni consente ai giocatori di creare Sim romantici e asessuali, nonché altre identità queer. Lo sviluppatore Maxis ha aggiunto la possibilità per i Sims di scegliere i propri pronomi a maggio e questo aggiornamento si basa su questo per creare opzioni più inclusive.

Ci sono anche altri cambiamenti nella vita quotidiana di un Sim che sembrano promettenti. I Sims di tutte le fasi della vita ora possono avere vari gradi di peli su petto, braccia, schiena e gambe, che è un’aggiunta affascinante alla personalizzazione.

Anche gli altri Sims avranno un po’ più di autonomia nelle loro relazioni reciproche. I Sims ora possono classificarsi l’un l’altro come cotte e i Sims di altre famiglie possono iniziare una storia d’amore con i Sim controllati dai giocatori. Questo piccolo cambiamento potrebbe fare una grande differenza, poiché la storia d’amore dei Sims di solito implica trovare qualcuno e perseguirlo attivamente.

I Sims perseguiranno anche desideri e paure, che sono obiettivi più piccoli momento per momento. C’è anche un nuovo tratto per il socialmente imbarazzante. Sebbene tutte queste modifiche gratuite siano riconducibili all’adolescente medio – peli sul corpo, schiacciamenti e paure sociali sono decisamente parte del corso – si applicano tutti ai Sims di tutte le fasi della vita.

Il Anni del liceo il pacchetto di espansione, insieme all’aggiornamento gratuito, verrà lanciato su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X il 28 luglio.