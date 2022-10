L’espansione BioTech di Rimworld ti permetterà di avere figli (finalmente)

Una nuova RimWorld l’espansione è in arrivo e fornirà più opzioni per deliziare (e inorridire) i fan del gioco di simulazione di una colonia di fantascienza. Chiamato Biotecnologiel’espansione aggiunge la possibilità di potenziare i coloni e consentire loro di controllare minacciosi meccanoidi, avere bambini e crescere figli e modificare geneticamente quei bambini (e i loro genitori), il tutto al servizio della creazione di lavoratori più efficienti nelle colonie.

RimWorld è un gioco di gestione di colonie di fantascienza che incarica i giocatori di proteggere tre coloni che si sono schiantati su un pianeta. I giocatori devono nutrire le loro pedine, costruire protezione dagli elementi (e estranei ostili) e creare la propria società. RimWorld è stato recentemente portato su PlayStation e Xbox con controlli aggiornati per navigare nella fitta interfaccia utente del gioco. Biotecnologie è la terza espansione del gioco, dopo regalità e Ideologia.

I bambini sono un importante pozzo di risorse, poiché richiedono amore, riparo e assistenza – oppure potresti semplicemente inserirli in una vasca di crescita per un’educazione relativamente rapida. I giocatori dovranno intrattenere i bambini, insegnarli e aiutarli a trasformarli in una nuova generazione di coloni. Il giocatore può selezionare le scelte nelle abilità e nei tratti man mano che il bambino sale di livello; migliore è la loro educazione, più scelte si possono scegliere.

I giocatori possono anche trovare o creare uno speciale impianto cerebrale che consente loro di controllare psichicamente i meccanoidi, uno dei tipi di nemici standard in RimWorld. I giocatori possono far crescere i propri meccanoidi e c’è una formazione completamente nuova che si unisce ai modelli millepiedi, lanciere e falce. Perché non costruire meccanoidi per raccogliere i tuoi raccolti e cucinare i tuoi pasti (o uccidere i tuoi nemici)?

Infine, la modifica genetica consentirà ai giocatori di creare xenoumani. La tua colonia può essere piena di pelosi, potenti uomini bestia o immortali geni dal cervello grosso con super soldati. I giocatori possono anche imbattersi in xenoumani casualmente, alcuni dei quali hanno geni che si potrebbero descrivere come vampirici. Le colonie vicine potrebbero essere piene di folletti infuocati o oscuri bevitori di sangue, quindi i giocatori dovranno essere all’erta.

Biotecnologie uscirà “tra poche settimane”, secondo un lungo post sul blog sulla pagina Steam del gioco dello sviluppatore Ludeon Studios. Il blog entra anche in molti più dettagli su ciascuna delle tre nuove funzionalità e su come potrebbero manifestarsi, con il commento del creatore Tynan Sylvester sul motivo per cui questi cambiamenti stanno arrivando e il tipo di gameplay che potrebbero ispirare. Se sei un RimWorld fan che si diletta nel caos che può capitare alle colonie, vale la pena dare un’occhiata per un’immersione più profonda su questi nuovi sistemi.