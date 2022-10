L’eroe di Overwatch 2 Kiriko ha sbloccato la modalità competitiva, ecco la sua storia

Il nuovo personaggio di Overwatch, l’eroe di supporto Kiriko, ha uno stile diverso di rollout. È il primo nuovo eroe ad essere incluso come parte di Overwatch 2il passaggio di battaglia, il che significa che mentre molti giocatori hanno accesso a Kiriko, altri stanno ancora cercando di sbloccarla. Anche lei è stata appena aggiunta a uno di Sorvegliare 2Le modalità principali e la sua fattibilità nel gameplay competitivo saranno testate nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Kiriko ha anche intrapreso un percorso alquanto insolito nel gioco stesso: ha iniziato come un pezzo di concept art destinato Overwatch 2il componente PvE, che Blizzard prevede di fornire il prossimo anno. Originariamente concepita come un tipo di unità nemica, Kiriko è passata a pieno eroe in base al suo forte design visivo. Ha anche lavorato in varie incarnazioni per circa quattro anni, poiché Blizzard ha tentato di trasformare un disegno di un ninja guaritore sportivo con una volpe spettrale in un eroe giocabile.

Il senior hero designer Joshua Noh ha detto a Polygon in una recente intervista che Kiriko ha affrontato “probabilmente quattro kit di supporto per abilità, cercando solo di trovare ciò che è divertente e ciò che funziona nel gioco, specialmente con il nuovo paradigma cinque contro cinque per il PvP .”

Kiriko “è iniziato come un’opera d’arte davvero interessante [character art director] Arnaldo [Tsang] ha disegnato”, ha ricordato Noh. “Ha disegnato un intero gruppo di ninja [that] potrebbero essere potenzialmente nemici. E noi siamo come, Ehi, questo sembra super fantastico. Proviamo a trasformarlo in un eroe”. Noh ha detto che lo spirito della volpe di Kiriko era originariamente “una specie di lezione di animali domestici in un MMO e ti segue in giro” curando i tuoi compagni di squadra. Ma quell’idea si è rivelata troppo difficile da implementare e alla fine si è evoluta nell’ultima abilità di Kiriko, Kitsune Rush, che ha presentato sfide tecniche a sé stante.

“Ci sono molte cose che accadono in sottofondo”, ha detto Noh, spiegando che la volpe di Kiriko ha bisogno di navigare tra gli oggetti del gioco, gli spazi vuoti sul pavimento e il terreno. “Mostrare un’area così grande come [a huge buff] è una specie di sfida in un gioco che è già visivamente rumoroso come Overwatch”.

Immagine: Arnold Tsang/Blizzard Entertainment

Il design originale di Kiriko includeva uno shuriken comicamente sovradimensionato che si comportava come uno yo-yo o un boomerang, un’arma che alla fine è stata riproposta per un altro eroe, Junker Queen, che lancia un coltello che può essere richiamato.

“È stato molto divertente da usare”, ha detto Noh dello shuriken di Kiriko. “Ma ci siamo imbattuti in questo problema in cui ha creato questa silhouette molto sorprendente che sembrava molto letale, come un giocatore DPS, e la gente si aspettava che quell’arma facesse davvero fuori le persone. […] Ma una delle altre sfide che abbiamo incontrato lungo la strada con lei [ninja design] era che tutte le abilità erano davvero difficili da tradurre in un gameplay da guaritore. Il team ha sperimentato un’arma curativa simile a un fucile, ma voleva evitare la magia o i tropi ninja, ha detto Noh. Alla fine, si stabilirono su talismani curativi e purificatori chiamati ofuda, che si avvicinano più allo spirituale che al magico, che utilizzano una tecnologia di ricerca relativamente nuova costruita per Overwatch 2.

Noh ha detto che Kiriko ha iniziato come un “eroe imbroglione, e aveva molti modi per ingannare la squadra nemica”. Le prime versioni del suo kit includevano fumogeni e una “abilità clone ombra ninja” con cui i giocatori potevano scambiarsi di posto. Ma alla fine, l’obiettivo con Kiriko era “cercare di incentivare un po’ i giocatori DPS a provare a supportare”, ha detto Noh, “un po’ come cercare di attirare tutti i tipi di giocatori traccianti Genji nel ruolo di supporto”. (Overwatch 2 i giocatori sono probabilmente consapevoli del fatto che quell’obiettivo ben intenzionato ha fatto ben poco per ridurre i tempi di coda per il ruolo di danno, ma è stato un tentativo ammirevole.)

La storia e il legame di Kiriko con gli eroi di Overwatch sono delineati in un racconto scritto da Christie Golden intitolato “Yokai” e in un cortometraggio animato pubblicato all’inizio di ottobre. Ma secondo il designer narrativo Kyungseo Min, il ruolo di Kiriko come protettrice di Kanezaka e i suoi legami con i fratelli Shimada Genji e Hanzo, è stato seminato in Overwatch dall’inizio del 2021. La mappa del deathmatch Kanezaka include riferimenti alle volpi, il gruppo di vigilanti Yokai che Kiriko è un membro del clan rivale Hashimoto che gestisce il bar Tiger’s Den in quel quartiere.

“Volevamo decisamente che avesse una sorta di legame con i fratelli Shimada”, ha detto Min. “Una prima iterazione è stata [that Kiriko was] la loro sorella perduta da tempo, ma abbiamo abbandonato quell’idea perché volevamo rendere la nostra visione del mondo un po’ più grande, ma comunque connessa. Siamo atterrati [Kiriko being] un amico di famiglia, come una sorta di nipote di relazione tra quei due.

“Dato che stavamo lavorando su Kanezaka, avevamo già in mente lei e plasmato la sua personalità, e il modo in cui si adatta all’universo di Overwatch e al clan Shimada che cade e Hashimoto che prende il sopravvento… È solo una sorta di parte di un gruppo giovanile di vigilantes che protegge la comunità”.

La personalità di Kiriko in Overwatch 2 derivato da una varietà di fonti di ispirazione, tra cui Kaoru Kamiya, l’istruttrice di kendo (e interesse amoroso) del manga/anime Rurouni Kenshin. Secondo Min, il team narrativo voleva abbinare la personalità di Kiriko, in qualche modo al suo stile di gioco. Kiriko fonde attacco e supporto, con un atteggiamento da abbinare: “in faccia” in una rissa, ma anche tradizionale, riservato e seccamente spiritoso.

“In realtà è stato davvero divertente cercare di bilanciare quei due tipi di personalità opposte”, ha detto Min. “Penso che ci siamo divertiti molto a cercare di fornire quel tono asciutto, una sorta di piatto, perché abbiamo sempre voluto farlo, è solo molto difficile bilanciarlo nel panorama sonoro del nostro gioco. Hai solo pochi secondi per comunicare con i giocatori, quindi devono essere più grandi della vita… Quindi per cercare di ottenere [Kiriko’s] l’umorismo impassibile giusto è stato davvero impegnativo.

Min ha aggiunto: “C’è [a Kiriko] l’interazione con D.Va che mi piace davvero solo perché mostra davvero il nostro futuro ottimista nel mondo di Overwatch. Sono entrambe donne molto forti – sono molto schiette, entrambe. Quindi c’è una riga in cui D.Va dice: “Possono fare qualcosa senza di noi?” e Kiriko dice: “È un lavoro a tempo pieno essere quelli capaci”. Ho sicuramente avuto questo tipo di conversazioni con le mie amiche e mi piace poterlo instillare nel nostro mondo”.

Immagine: Blizzard Entertainment

Min ha detto che la doppiatrice Sally Amaki, che ha lavorato alla voce per gli anime ed è un membro del gruppo di cantanti virtuali 22/7, “ha portato [Kiriko] alla vita.”

“Questo è il suo primo lavoro di gioco, quindi c’era una curva di apprendimento, perché vocalmente [games have] consegna molto diversa”, ha ricordato Min. “Ma era semplicemente una tale campionessa – ha attraversato sessioni di quattro ore a tarda notte come niente e sarebbe stato come, Oh, sì, ho un concerto domaniperché fa parte di un gruppo di idol J-pop”.

Per quanto riguarda il futuro di Kiriko, Min era riluttante a dire dove fosse diretta la sua storia – e quella dei suoi amici fratelli Shimada. Ma con il clan Hashimoto, come si vede nel cortometraggio animato di Kiriko, che potenzialmente funge da buona carne da cannone per una modalità PvE, si può immaginare che il trio ninja del gioco si alleerà per ripulire le strade di Kanezaka l’anno prossimo.

“Sarà sicuramente la chiave di ciò che sta accadendo a Kanezaka, per quanto riguarda la caduta del clan Shimada e gli Hashimoto che terrorizzano il quartiere”, ha detto Min. “Anche i fratelli sicuramente non staranno fermi, poiché il clan che li ha sopraffatti continua a terrorizzare quello che un tempo era il loro territorio”.