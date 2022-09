L’eroe di Assassin’s Creed Mirage, ambientazione confermata da Ubisoft

È ufficiale: Miraggio di Assassin’s Creed è il titolo del prossimo gioco della serie di avventure open world di Ubisoft. L’editore ha confermato il titolo, così come la sua star e l’ambientazione, in un tweet giovedì a seguito di una precedente perdita dell’artwork del gioco.

L’immagine condivisa da Ubisoft mostrava l’assassino protagonista Basim, introdotto nel 2020 Assassin’s Creed Valhalla, saltando attraverso un arco con sullo sfondo il Palazzo della Porta d’Oro di Baghdad. Quel punto di riferimento fu la sede del califfato abbaside alla fine del IX secolo, durante il quale Miraggio è impostato.

Fughe di notizie e rapporti precedenti dicevano che Basim, un personaggio preferito dai fan (che in realtà è una reincarnazione della divinità nordica Loki, in Valhalla‘s canon) sarebbe il titolo del nuovo gioco. Miraggio di Assassin’s Creed si dice che sia un ritorno alle radici di Assassin’s Creed in Medio Oriente e al gameplay incentrato sulla furtività.

Secondo Jason Schreier di Bloomberg, Miraggionoto anche con il nome in codice Rift, nacque come espansione di Valhallama è stato messo in servizio nel calendario di pubblicazione di Ubisoft come titolo autonomo per completare un periodo altrimenti sottile per le nuove versioni.

I fan ne impareranno di più Miraggio di Assassin’s Creedcosì come il futuro del franchise nel suo insieme, durante l’evento livestream di Ubisoft Forward in programma sabato 10 settembre alle 15:00 EDT.