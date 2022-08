L’eredità di Hogwarts è stata posticipata al 2023, conferma la Warner Bros

Eredità di Hogwarts, l’avventura open-world ambientata nel mondo magico di Harry Potter, originariamente prevista per una finestra di rilascio nel 2022, ora è un gioco del 2023. Venerdì, l’editore Warner Bros. e lo sviluppatore Avalanche Software hanno annunciato un ritardo e una nuova data di rilascio per Eredità di Hogwarts: 10 febbraio 2023.

“Il team è entusiasta che tu possa giocare, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile”, ha dichiarato la Warner Bros. Eredità di Hogwarts Account Twitter. Ha inoltre notato che la nuova data si applica solo alle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X di Eredità di Hogwarts — la versione per Nintendo Switch non ha una nuova data di uscita.

Hogwarts Legacy verrà lanciato il 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La data di lancio di Nintendo Switch verrà rivelata a breve. Il team è entusiasta che tu possa giocare, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7 – Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 12 agosto 2022

Eredità di Hogwarts è ambientato alla fine del 1800, circa 100 anni prima dell’iscrizione di Harry Potter. Il personaggio del giocatore è un nuovo mago o strega, tranne per il fatto che stanno iniziando come studente del quinto anno a Hogwarts, dove impareranno tecniche magiche avanzate come preparare incantesimi e lanciare incantesimi, fare amicizia e combattere con rivali e maghi oscuri a Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Sebbene il gioco si adatti al canone generale di Harry Potter, il creatore JK Rowling non è coinvolto Eredità di Hogwartsla creazione. Subito dopo l’annuncio Eredità di Hogwarts a settembre 2020, la scorsa Warner Bros. Games ha preso le distanze dal suo progetto alla luce delle osservazioni pubbliche e transfobiche della Rowling sull’identità di genere.