L’era glaciale delle spezie, nome reale, altezza, fidanzato, patrimonio netto, biografia e altro

Spezia del ghiaccio (nato il 1 gennaio 2000) è un noto rapper, cantante, cantautore e personaggio dei media americano. È diventata famosa su Internet in seguito alle accuse di relazione che coinvolgono lei e Drake. Munch, Name of Love, No Clarity e molte altre fantastiche canzoni sono state pubblicate dal rapper. Produce attivamente canzoni da circa due anni. Continua a leggere per saperne di più sulla sua età, nome reale, altezza, fidanzato, wiki, patrimonio netto, biografia, peso, famiglia, misure corporee, genitori, etnia, fratelli, nazionalità, religione e altri dettagli.

Biografia

Ice Spice è nata in una famiglia americana nel Bronx, New York, USA, e il suo compleanno viene celebrato ogni anno il 1° gennaio. Il suo nome completo è Isis Gaston ed è nata sotto il segno del Capricorno. Ha terminato i suoi studi in un istituto di istruzione senza nome nella sua città natale. Ha frequentato il college, ma non ci sono informazioni sul fatto che si sia laureata.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Fidanzato, genitori e fratelli

Di recente ci sono state diverse accuse secondo cui il famoso artista Drake sta uscendo con Ice Spice. L’accusa è iniziata quando è stata vista con Drake in molti incontri. Tuttavia, nessuno dei due rapper ha affrontato pubblicamente queste accuse. Sappiamo, tuttavia, che il suo stato civile è sposato. In termini di relazioni precedenti, ha frequentato più di un individuo.

Mentre andiamo ai dettagli della sua vita familiare, è stata piuttosto mamma riguardo ai suoi genitori e fratelli. Sappiamo, però, che è cresciuta con sua madre e sua nonna. Suo padre, un rapper underground, le ha dato una base musicale. Inoltre, la sua etnia è mista (metà nera e metà dominicana). Isis è cittadina degli Stati Uniti.

Correlati- Chi è Leah Elson? Da quanto tempo si frequentano?

Era glaciale, altezza e altro

Ice Spice ha 22 anni ed è nata nell’anno 2000. La sua altezza è di 5 piedi e 6 pollici e il suo peso è di circa 54 kg. Iside ha dei begli occhi scuri e capelli naturalmente neri. Le sue dimensioni fisiche sono 33-24-36 e indossa scarpe taglia 8,5 (USA). In termini di aspetto fisico, ha i capelli lisci che ha arricciato. Ha anche un bel sorriso e un comportamento meraviglioso.

Carriera

Ice Spice ha debuttato sulla scena musicale qualche anno fa. La sua traccia di debutto, Bully Freestyle, è stata pubblicata a marzo 2021, secondo il suo profilo Spotify. Ha pubblicato un’altra canzone, No Clarity, nel novembre dello stesso anno.

Sta andando bene con le sue canzoni quest’anno. Finora nel 2022 ha pubblicato quattro singoli. Nella prima metà del 2022 ha pubblicato tre singoli: Be a Lady, Name of Love ed Euphoric. Ha lanciato il suo brano di successo Munch (Feelin’ U) ad agosto. Di gran lunga la sua canzone più ascoltata in streaming, ha avuto oltre otto milioni di stream. È anche apparsa insieme a Skillebeng e JI the Prince of NY nel brano B Lovee’s One Time. Il suo album di debutto o EP, tuttavia, deve ancora essere pubblicato. Quando guardiamo le sue tracce, vediamo che praticamente tutte sono state realizzate dal suo amico produttore RIOT. In futuro dovrebbe esibirsi in musica latina.

Correlati- Uno sguardo alla vita di appuntamenti di Devin Booker

Dopo la sua apparizione con Drake, la sua carriera musicale è decollata. Nell’ultimo mese, ha guadagnato circa un milione di follower solo su Instagram. Non solo IG, il suo seguito su tutte le principali piattaforme di social media è aumentato di molte volte.

Patrimonio netto di spezie di ghiaccio

Ice Spice ha un patrimonio netto di $ 500.000 dollari (stimato). Aveva fatto fortuna scrivendo melodie popolari. Guadagna vendendo e trasmettendo in streaming le sue canzoni originali. Secondo la nostra indagine, non ha ancora firmato con una grande casa discografica. La sua carriera musicale, tuttavia, è solo all’inizio e dovremmo aspettarci brani in cima alle classifiche nel prossimo futuro.

Guadagna anche partecipando a numerosi eventi musicali. Si è esibita in diversi concerti sold-out insieme ad altri artisti come IQ, B-Lovee e altri.

Domande frequenti su Ice Spice

Chi è Ice Spice?

Ice Spice è un rapper, cantante e cantautore con sede a Bronx, New York.

Quanti anni ha Ice Spice?

Ice Spice ha 22 anni nel 2022.

Drake esce con Ice Spice?

Poiché nessuno dei due ha risposto pubblicamente, le loro notizie sugli appuntamenti sono solo voci al momento.

Quanto vale Ice Spice?

$ 500.000 (stimato).

Qual è il vero nome di Ice Spice?

Iside Graton.

Quanto è alto Ice Spice?

È alta 168 cm.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!