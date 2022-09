L’elenco delle colonne sonore di FIFA 23 trapelato contiene oltre 50 brani con Gorillaz e Bad Bunny

FIFA 23 esce questo mese e l’elenco delle colonne sonore trapelate è eccitante per i fan in quanto contiene oltre 50 canzoni con artisti famosi come Bad Bunny e i Gorillaz.

Mancano ancora poche settimane all’ultimo di EA FIFA viene fuori, ma c’è stato un problema tecnico su Xbox che ha consentito ai giocatori l’accesso anticipato per due ore. Ciò ha portato a una serie di eccitanti fughe di notizie dalle modalità alle tute dei giocatori per grandi squadre.

Tutte le fughe di notizie sono eccitanti e una delle più grandi è la scaletta musicale del gioco.

Elenco delle colonne sonore di FIFA 23

Di seguito è trapelato FIFA 23 elenco delle colonne sonore:

“All I Want” – Lane 8 ft Arctic Lake

“Tutti gli alti” – San Holo

“Aquamarine” – Danger Mouse & Black Thought (ft. Michael Kiwanuka)

“Baby Queen” – Gorillaz

“Bip” – MIA

“Dietro il sole” – ODESZA

“Chiacchiere grandi” – SOFY

“Mattoni nel muro” – Hak Baker

“Non riesco a dormire” – Venezia

“Scegli una vita” – Le ali del desiderio

“Sognare ad occhi aperti” – Harry Stone

“Chiusura discoteca” – MILKBOOD

“Guidare” – moa moa

“DIVERTIMENTO” – Biig Piig

“Falling Apart” – Sea Girls

“Sentilo” – Colori storti

“Fils de joie” – Stromae

“Finesse” – Pheelz ft. BNXN

“Firepit” – Phantoms ft. Big Wild

“Primo volo su Marte” – Ark Woods

“Sensazione proibita” – Nia Archives

“Ciao alieno” – Nathan Day

“Alto livello” – James BKS ft. The Big Hash

“Tavola rotonda completa” – Chappaqua Wrestling

“Fatti male” – Cryalot

“Jagna” – Alewya

“Kuzola” – PONGO

“Let Me Be Great” – Sampa The Great ft. Angelique Kidjo

“Decolla” – Labrinth

“MIA” – SOHN

“Madan (Re)” – Bakermat

“Made of Gold” – Ibeyi ft. Pa Salieu

“Deve essere amore” – Tseba ft. Electric Fields

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny, Bomba Estereo

“Da solo” – Hayden James e Cassian ft. Elderbrook

“Ounana” – Bianca Costa

“Papi Bones” – FKA twigs ft. Shygirl

“Passed Tense” – George FitzGerald ft. Panda Bear

“Parco giochi” – Bru-C

“Più bella di te” – Rose Grey

“Riso” – Giovani Padri

“Gli strappi nei jeans” – Niko B

“SAOKO” – ROSALIA

“Sirens” – Flume ft. Caroline Polacheck

“Smthng” – Il monaco fangoso

“Così malato di me” – Haich Ber Na

“Sputare fuori dal confine del mondo” – Sì Sì Sì, con Perfume Genius

“Bloccato nel mezzo” – Greentea Peng

“TIERRA ZANTA” – Trueno, Victor Heredia

“Tenia Razon” – Daniela Lalita

“Stasera” – Phoenix ft. Ezra Koenig

“Voodoo” – Badshah, J Balvin, Tainy

“Walking On Water” – The Knocks ft. Dinosauri estinti totalmente enormi

“Città Bianca” – Willow Kayne

“a-okay” – blackwave ft. Ahbi The Nomad

“forever&more” – MODELLO DI RUOLO

Tutte le canzoni di cui sopra arrivano tramite Dotesports e Garalsillo_ su Twitter.

Come ascoltare

Potrai ascoltare il FIFA 23 colonna sonora su EASportsAudio Spotify una volta che il gioco è stato rilasciato.

Per ora, tutto ciò che puoi davvero fare è cercare gli artisti/singoli brani su Spotify e YouTube. È importante notare che, sebbene trapelate, le canzoni non sono ancora ufficiali e EA ha risposto alle perdite su FIFA Direct Communication affermando che il problema tecnico dell’accesso anticipato per Xbox non era il contenuto finale.

La colonna sonora completa dovrebbe essere confermata quando l’accesso anticipato verrà lanciato il 27 settembre, in modo simile a quanto accaduto Folle 23. Aggiorneremo questo articolo quindi.

