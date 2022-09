Lego Star Wars: The Skywalker Saga riceverà altri 30 personaggi questo autunno

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker riceverà una nuova edizione della Galactic Edition a novembre, ma la notizia più importante è l’aggiunta di 30 nuovi personaggi di Star Wars giocabili, tra cui Cassian Andor di Rogue One: una storia di Star Wars (e Star Wars: Andor), Reva da Obi-Wan Kenobie il Capitano Rex da Guerre Stellari la battaglia dei cloni.

Questi tre personaggi sono solo alcune delle nuove aggiunte in arrivo in sei nuovi pacchetti nella Character Collection 2. La nuova collezione conterrà personaggi della serie Star Wars Andor, Obi-Wan Kenobi, Le guerre dei cloni, ribellie Il libro di Boba Fettcosì come il Lego Star Wars Vacanze estive Speciale televisivo. Dato che quello speciale a tema estivo Disney Plus ha portato “Weird Al” Yankovic nell’universo di Star Wars, speriamo che le cose diventino estremamente strane in Lego Star Wars: La Saga degli SkywalkerLe nuove scelte del personaggio.

Il Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker La riedizione della Galactic Edition includerà il gioco originale, che comprende i nove film numerati di Star Wars, e 13 pacchetti di personaggi. Ciò include i sette pacchetti di personaggi originali già rilasciati e la mezza dozzina di nuovi pacchetti. La Galactic Edition sarà disponibile in digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X per $ 79,99 e su PC Windows per $ 69,99, il 1° novembre.

Un pacchetto Character Collection 1 e 2 sarà disponibile per $ 24,99 e ogni collezione può essere acquistata separatamente per $ 14,99 ciascuna. I singoli pacchetti di personaggi saranno disponibili anche à la carte per $ 2,99.

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato rilasciato ad aprile. Nella recensione di Polygon, abbiamo definito il gioco “un’avventura nostalgica, che rifacendosi non solo ai film che l’hanno ispirato, ma alla stessa serie di Lego Star Wars”.