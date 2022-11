Le vendite di Pokémon Scarlet e Violet hanno superato i 10 milioni in tre giorni, nonostante le ripetute segnalazioni di problemi di prestazioni

Pokémon Scarlet e Violet sono stati rilasciati al pubblico e i fan non ne hanno mai abbastanza del gioco open world, esplorando la regione di Paldea e catturando i tanti nuovi Pokémon. È stato riferito che questi giochi hanno superato i 10 milioni di unità vendute in tre giorni, segnando un risultato fantastico per The Pokémon Company, rendendolo il più grande lancio per qualsiasi prodotto Nintendo entro la finestra di rilascio di tre giorni.

Tuttavia, prima del rilascio ufficiale e nel fine settimana in cui i fan finalmente ci hanno messo le mani sopra, molti giocatori hanno segnalato molteplici problemi di prestazioni, mancanza di funzionalità e personalizzazione del personaggio e un senso generale di scarsa qualità del prodotto. Tuttavia, The Pokemon Company non ha sentito parlare di questi problemi dalla loro comunità.

Molti giocatori hanno condiviso il loro malcontento con Scarlet e Violet su Twitter e Reddit. I problemi di prestazioni si sono verificati principalmente durante il gioco in modalità portatile. Molte delle animazioni di sfondo sono pesanti, il framerate complessivo è diminuito nelle aree ad alta densità di popolazione e c’erano una manciata di problemi grafici. Normalmente, si verificano una manciata di problemi qua e là, anche con giochi più giganti, ma il numero di immagini, gif e video condivisi dai giocatori incentrati su questi problemi è sbalorditivo. Lo stesso vale per i giocatori che non sono stati in grado di offrire al proprio personaggio una gamma più ampia di opzioni di abbigliamento.

Indipendentemente da ciò, Pokémon Scarlet e Violet sono stati un enorme successo per The Pokémon Company. Le modifiche alla struttura generale, rendendolo un gioco di esplorazione open-world piuttosto che una storia lineare, potrebbero essere state la spinta di cui il gioco aveva bisogno. C’è stato un enorme successo dietro questo sistema con Pokémon Legends: Arceus. Se i giochi continuano in questa direzione con più innovazione e il team continua a sovrapporre più caratteristiche di qualità della vita, più giocatori probabilmente affolleranno i titoli futuri.