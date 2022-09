Le valutazioni ufficiali dei giocatori del Manchester United di FIFA 23 e la tuta della squadra completa sono trapelate

C’è un nuovo FIFA 23 Trapelano le valutazioni dei giocatori del Manchester United che rivelano le tute per quasi l’intera squadra, e i fan dell’iconico Man Utd saranno felici di sapere che sia Cristiano Ronaldo che Casemiro sono ufficialmente tra i primi 100.

L’ultimo di EA FIFA non uscirà fino alla fine di settembre, ma EA ha rivelato molte nuove informazioni. La data di rilascio dell’app Web è stata confermata insieme a quando è possibile scaricare l’applicazione Companion su dispositivo mobile ed entrambi escono una settimana prima dell’accesso anticipato all’edizione Ultimate.

Finora il Manchester United ha avuto una stagione mediocre con record tra cui vittorie contro Arsenal e Liverpool, e le valutazioni dei giocatori mostrano che c’è molta qualità nella squadra.

FIFA 23 | Rivela il trailer BridTV 10927 FIFA 23 | Rivela il trailer https://i.ytimg.com/vi/o3V-GvvzjE4/hqdefault.jpg 1057666 1057666 centro 13872

Valutazioni ufficiali dei giocatori del Manchester United di FIFA 23

Di seguito sono riportate le uniche valutazioni ufficiali dei giocatori del Manchester United finora per la coppia del Man Utd, Cristiano Ronaldo e Casemiro:

Cristiano Ronaldo – 90

Casemiro – 89

La conferma di quanto sopra arriva tramite EA. In precedenza erano trapelati e questo dà credito alle fughe di notizie che potrebbero aver rivelato tute per quasi l’intera squadra.

Perdono le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 Man Utd

Di seguito sono tutti trapelati FIFA 23 Valutazioni dei giocatori del Manchester United tra cui David De Gea, Jadon Sancho, Marcus Rashford e molti altri:

David De Gea – 87 Bruno Fernandes – 86 Varano – 84 Jadon Sancho – 84 Erikson – 82 Antonio – 82 Rashford – 81 Martinez – 81 Harry Maguire – 81 Wan-Bissaka – 80 Lindelof – 80 Scott McTominay – 80 Luke Shaw – 80 Marziale – 80 Fred – 80 Van De Beek – 79 Malacia – 79 Diogo Dalot – 78 Baily – 76 Elanga – 74

Tutto quanto sopra Man United viene per gentile concessione di PropheC27 su Twitter. Nel frattempo, Antony arriva tramite la tuta Ajax di RebelsOfTrading.

Le perdite di cui sopra non sono ufficiali al momento della scrittura, ma è possibile che siano vere poiché PropheC27 aveva ragione su Ronaldo e Casemiro. Inoltre, queste fughe di notizie derivano da un problema tecnico su Xbox che ha consentito a numerose persone di giocare due ore di accesso anticipato.

Il downgrade di Cristiano Ronaldo

L’ufficiale FIFA 23 le valutazioni dei giocatori mostrano che la stagione 21/22 di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha portato a un downgrade di -1.

Questo è senza dubbio duro poiché ha segnato 18 gol nella stagione della Premier League 2021/22, mentre ha anche segnato sei volte in fondo alla rete nell’UCL (tramite Transfermarket). Tuttavia, non ha ancora segnato nella stagione 22/23 e si è ritrovato principalmente a partire dalla panchina.

Per quanto riguarda le valutazioni degli altri giocatori, Casemiro è fantastico e la fuga di notizie di Antony sembra a posto. Tuttavia, Jadon Sancho è probabilmente troppo alto in quanto è valutato meglio della tuta dell’Arsenal trapelata per Saka e Jesus.

In altre notizie, come utilizzare Discord su Xbox – Spiegazione dei collegamenti all’account