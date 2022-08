Le valutazioni dei giocatori di NBA 2K23 rivelano la data e il programma di notizie entusiasmanti

La data di rivelazione per NBA 2K23 le valutazioni dei giocatori sono state annunciate e gli sviluppatori hanno anche condiviso un programma per notizie entusiasmanti fino all’uscita del gioco.

La puntata di divertimento del basket di quest’anno è eccitante come al solito. Finora non è stato rivelato molto, ma sappiamo che le sfide di Michael Jordan stanno tornando e ci saranno obiettivi MyTeam esclusivi per i giocatori PlayStation.

Offrirà più delle stesse emozioni dentro e fuori dal campo per cui la serie è rinomata e molte cose saranno rivelate sul gioco nei prossimi nove giorni.

NBA 2K23 | Il primo sguardo al trailer BridTV 11009 NBA 2K23 | Il primo sguardo al trailer https://i.ytimg.com/vi/R1RMvl_Ag28/hqdefault.jpg 1067006 1067006 centro 13872

Il NBA 2K23 La data di rivelazione delle valutazioni dei giocatori è il 6 settembre.

La conferma di ciò arriva per gentile concessione dell’account Twitter ufficiale di NBA2K. La rivelazione arriverà insieme a “più contenuti di gioco”.

Take-Two Interactive condividerà un elenco di tute da giocatore, ma puoi controllare subito il database delle valutazioni 2K per vedere i primi 100 atleti in 2K22.

La tuta per gli atleti e le squadre preferiti da tutti è sempre prevista, ma molto altro verrà rivelato sul gioco che porterà al 2KDay.

Di seguito è il NBA 2K23 palinsesto delle notizie fino alla data di uscita di settembre 2022:

Annunciatori ospiti speciali – 31 agosto

– 31 agosto Colonna sonora La mia carriera e 2K Beats – 1 settembre

– 1 settembre Barca GOAT (attuale generazione) – 2 settembre

– 2 settembre Marchi di abbigliamento e nuove prestazioni nell’arena – 3 settembre

– 3 settembre Mocap dietro le quinte – 4 settembre

– 4 settembre Contenuto di gioco della Jordan Challenge – 5 settembre

– 5 settembre Le valutazioni dei giocatori rivelano e più contenuti di gioco – 6 settembre

– 6 settembre La città (Nuova generazione) – 7 settembre

– 7 settembre NBA 2K23 Stagione 1 – 8 settembre

– 8 settembre 2K giorno – 9 settembre

Dai un’occhiata a NBA2K su Twitter per tutte le notizie nei giorni precedenti.

Mostra tutto

In altre notizie, i prezzi delle skin di DBD Sheva Alomar e Carlos Oliveira e come ottenerli