Le reti Genshin Impact Geo e Anemo stanno vincendo con i nuovi banner Scaramouche e Arataki Itto

I personaggi di Dendro hanno dominato la comunità di Genshin Impact per un po’, con personaggi come Collei, Tighnari e Nahida sotto i riflettori. Anche altri elementi standard come Electro e Hydro erano dominanti, con Cyno e Nilou che venivano rilasciati. Tuttavia, i fan dell’himbo Arataki Itto e del sadico Scaramouche possono finalmente alzare i pugni per l’eccitazione, dato che saranno gli headliner dei prossimi banner di Character Event Wish per Genshin Impact.

Scaramouche è il prossimo nuovo personaggio di Genshin Impact, un personaggio Anemo a 5 stelle con una vena sadica. Una nuova ricerca della storia mostrerà il nuovo nome ufficiale di Scaramouche, il Viandante. Wanderer può fluttuare e volare in aria, colpire i nemici con il vento e calpestare i suoi nemici con il suo Elemental Burst. Soprattutto, riesce a mantenere il suo cappello notoriamente elastico, un cerchio comicamente grande che sembra nitido al tatto. Nel frattempo, Arataki Itto è un personaggio Geo a 5 stelle. Famoso per la sua buffoneria, Arataki Itto ucciderà all’infinito i suoi nemici di Claymore e Bonk.

Questi due personaggi a 5 stelle saranno affiancati da un elenco a 4 stelle di Faruzan, Gorou e Yanfei. Faruzan è un nuovissimo personaggio Anemo a 4 stelle. Brandendo un arco, Faruzan è progettata per supportare i suoi compagni personaggi Anemo, in particolare i principali personaggi DPS come Xiao e Wanderer. Nel frattempo, Gorou è un personaggio di supporto a 4 stelle progettato per potenziare altri personaggi Geo, e Yanfei è un personaggio Pyro a 4 stelle che può infliggere molti danni da solo.

Per lo stendardo dei desideri dell’evento arma, potrai estrarre un ricordo di Tulaytullah, l’arma caratteristica di Wanderer, o il Redhorn Stonethresher, l’arma caratteristica di Arataki Itto. Usa queste armi per portare la tua squadra alla vittoria. Lo stendardo dei desideri dell’evento del personaggio limitato di Arataki Itto e Wanderer inizierà il 7 dicembre e terminerà il 22 dicembre. Assicurati di fare scorta di Primogem prima del grande giorno e assicurati di ottenere il personaggio che desideri prima che lo stendardo finisca.