Le prime 100 fughe di notizie dei giocatori di FIFA 23 rivelano i downgrade di Messi e Ronaldo

Di più FIFA 23 Sono emerse fughe di notizie sui primi 100 giocatori e rivelano i presunti 10 migliori calciatori del gioco con Messi incluso ma non Cristiano Ronaldo.

La puntata di quest’anno del bellissimo gioco sembra fantastica. EA ha apportato molti miglioramenti alla modalità Carriera giocatore, c’è il debutto della Super League femminile e Hypermotion 2 sembra super realistico.

Non vediamo l’ora di giocare il prossimo mese, ma – prima di allora – ci sono possibili perdite per molte tute da giocatore.

FIFA 23 | Rivela il trailer BridTV 10927 FIFA 23 | Rivela il trailer https://i.ytimg.com/vi/o3V-GvvzjE4/hqdefault.jpg 1057666 1057666 centro 13872

Trapelate le valutazioni dei primi 100 giocatori di FIFA 23

Il FIFA 23 I primi 100 fughe di valutazioni dei giocatori elencano i seguenti come i dieci migliori calciatori del gioco:

Kylian Mbappé – 92

Kevin De Bruyne – 91

Karim Benzema – 91

Lewandowski – 91

Messi – 91

Salah – 91

Heung Min Son – 90 anni

Courtois – 90

Van Djik – 90

Neymar – 90

Tutto quanto sopra arriva tramite FIFA 23 Leaks su Twitter. Non sono stati ufficialmente confermati da EA.

Di seguito sono riportate tutte le altre presunte valutazioni dei primi 100 giocatori

Cristiano Ronaldo – 90

Harry Kane – 89

Sadio Manè – 89

Kanté – 89

Oblak – 89

Erling Haaland – 89

Casemiro – 89

Allisson – 89

Neu – 89

Kimmich – 89

Trento Alexander Arnold – 88

Toni Kroos – 88

Luka Modric – 88

Ter Stegen – 88

Joel Cancelo – 88

Marquinhos – 88

Donnaruma – 88

Koulibaly – 88

Raheem Sterling – 87

Koulibaly – 87

Hugo Lloris – 87

Andrew Roberton – 87

Rudiger – 87

Frenkie De Jong – 87

Goretzka – 87

Müller – 87

David De Gea – 87

Bruno Fernandes – 87

Veratti – 87

Mendi – 86

Tiago Silva – 86

Thiago – 86

Alaba – 86

Kaylor Navas – 86

Paul Pogba – 86

Jadon Sancho – 86

Jorgenho – 85

Mason Mount – 85

Phil Foden – 85

Skriniar -86

Sceszny – 86

Vinicious Jr – 85

Aubameyang – 85

Sergio Busquets – 85

Coman – 85

Leroy Sane – 85

Gnabry – 85

Barella – 85

Di Maria – 85

Romelu Lukaku – 85

Paulo Dybala – 85

Joel Matip – 85

Diogo Jota – 85

Hakimi – 85

Sergio Ramos – 85

Tutto quanto sopra proviene principalmente da FIFA 23 Leaks su Twitter con Donk che rivela anche alcune valutazioni attualmente presenti nella beta. Solo i giocatori di Karim Benzema e Chelsea sopra elencati sono stati ufficialmente mostrati da EA (tramite Mirror).

L’account Leaks ha potenzialmente rivelato più valutazioni, ma abbiamo incluso solo i giocatori 92-85 come FIFA 22 le prime 100 classifiche terminano a 84 con Luke Shaw.

Aggiorneremo questo articolo quando EA rivelerà ufficialmente tutte le tute dei giocatori.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi declassano

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi stanno entrambi ricevendo downgrade se il FIFA 23 Le fughe di valutazioni dei primi 100 giocatori sono vere.

Messi ha 93 pollici 22, il che significa che potrebbe ricevere un downgrade di -2. Quanto a Cristiano Ronaldo, ha 91 pollici FIFA 22 e potrebbe quindi ricevere un downgrade di – 1.

Probabilmente è appropriato che entrambi ricevano downgrade, ma si potrebbe sostenere che entrambi dovrebbero avere 90 anni. Lionel Messi non ha avuto una stagione così buona come Benzema e Lewandowski che presumibilmente condividono la sua stessa valutazione.

Per quanto riguarda Ronaldo, secondo quanto riferito, sarà inferiore a Messi anche se ha segnato 18 gol e fatto tre assist nella stagione di Premier League 2021/22. Ha anche segnato sei gol nell’UCL (tramite Transfermarket).

Nel frattempo, Lionel Messi ha segnato solo cinque gol in Ligue 1 e cinque gol in UCL per il PSG nel 2021/22. Queste statistiche suggeriscono che Ronaldo dovrebbe avere una valutazione dei giocatori più alta di Messi, ma – per lo meno – dovrebbero essere le stesse.

Cristiano Ronaldo sarà tecnicamente ancora uno dei migliori giocatori poiché 90 è il minimo indispensabile per i primi dieci, ma i fan di Man Utd potrebbero ritenere che il suo downgrade sia duro.

In altre notizie, i vantaggi della nuova sopravvissuta al DBD Rebecca Chambers e le skin di Resident Evil Project W