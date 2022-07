Le potenziali perdite di Pokémon Scarlet e Violet suggeriscono nuove forme di Tauros e l’evoluzione di Primeape

Ci sono state voci sorprendenti e potenziali leaker per Pokémon Scarlet e Violet ben prima della data di uscita del 18 novembre. Uno di questi presunti leaker suggerisce che potrebbero esserci imminenti forme di Tauros che appaiono nei giochi, insieme a Primeape che riceve un’evoluzione.

Per le forme Tauros, il leaker suggerisce che tre forme aggiuntive potrebbero essere incentrate su questo Pokémon sopra la forma originale. Una di queste forme avrà un nuovo tipo e le altre due avranno due tipi diversi, aggiungendo una buona dose di varietà ai Pokémon di tipo Normale della regione di Kanto, dando ai giocatori nuovi motivi per provarlo. Le forme uniche di Tauros sarebbero basate sul luogo in cui lo trovi mentre esplori Scarlet e Violet.

La seconda informazione del leaker riguarda un’evoluzione di Primeape. Il leaker ha condiviso alcuni dettagli, ma ha disegnato un’emoji di come sarebbe l’evoluzione e ha anche suggerito che Primeape potrebbe essere un Pokémon di tipo Lotta e Spettro. Il leaker ha disegnato un’emoji che ha un’aura simile alla nebbia attorno a questo Pokémon, con pugni e piedi che sporgono.

Tuttavia, tutte queste informazioni devono essere prese con le pinze. Non abbiamo informazioni concrete se questo sarà vero. Attendiamo ancora informazioni o trailer da Gamefreak su Scarlet e Violet e il team ha molti dettagli vicini al petto. Tuttavia, la community Pokémon è ansiosa di saperne di più, con molti che discutono della potenziale meccanica del viaggio nel tempo che potrebbe accadere e di come legherà questo mondo, insieme ai molti altri Pokémon che potrebbero ricevere nuove forme ed evoluzioni.

Per ora, dovremo saziarci con la fanart di Lechonk a trattenerci.