Le periferiche PS3 potrebbero arrivare su PS5 secondo il nuovo brevetto

L’ecosistema PlayStation sta attualmente subendo alcune importanti trasformazioni con le nuove versioni di PS Plus disponibili in tutto il mondo.

Questo sistema a tre livelli consentirà ai giocatori che si sono abbonati all’opzione premium di giocare a una gamma di giochi per PS1, PS2, PS4 e PSP.

Mentre i giochi per PS3 devono essere trasmessi in streaming sulla tua console, anziché scaricati, c’è una vasta libreria tra cui scegliere, tra cui God of War HD, una gamma di giochi Ratchet & Clank e l’originale Red Dead Redemption.

Questi giochi, e centinaia di altri, sono stati tutti mappati sul controller DualSense di PS5, tuttavia, per chi cerca un’esperienza più autentica, un nuovo brevetto potrebbe portare buone notizie.

Dettagli sul brevetto delle periferiche PS3

Individuato originariamente da GameRant, un nuovo brevetto è stato depositato da Sony Interactive Entertainment il 30 giugno 2022. Questo brevetto è intitolato “SISTEMI E METODI PER LA CONVERSIONE DI UN CODICE LEGACY IN UN CODICE AGGIORNATO”

Il brevetto è ricco di molte informazioni tecniche, ma la parte più emozionante per i fan di PlayStation riguarda un’immagine particolare. Questa immagine mostra una gamma di vecchie periferiche PS3 che potrebbero essere utilizzate dopo l’implementazione di successo di questo nuovo brevetto.

Queste periferiche includono:

Controller Dual Shock

Telecomando PlayStation Media

Fotocamera EyeToy

Controller PlayStation Move originali

Scheda di memoria e un “lettore di schede legacy”

Che aspetto ha la PSP (probabilmente con la pretesa di PSP Go)

L’immagine è visibile al seguente link.

Sebbene né l’immagine né il brevetto indichino esplicitamente i piani di Sony per queste periferiche, il tempismo è piuttosto interessante visto il già citato rinnovamento del servizio PlayStation Plus.

La difficoltà che Sony avrà è il fatto che queste periferiche PS3 non sono più ampiamente disponibili e, a meno che tu non le abbia a casa, dovrai pagare prezzi di rivendita di fascia alta per loro. Ciò ha portato a ipotizzare che, anziché trovare un modo per utilizzare queste periferiche con la PS5, Sony stia lavorando a un modo per emularle.

