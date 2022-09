Le perdite di rating dei giocatori di FIFA 23 Liverpool sono un “crimine contro il calcio”

FIFA 23 non esce fino alla fine del mese, ma sono emerse perdite di rating dei giocatori del Liverpool e alcuni fan hanno criticato alcune tute definendole un “crimine contro il calcio”.

Anche se EA è l’ultimo FIFA non esce fino alla fine di settembre, c’è stato un problema tecnico su Xbox che ha concesso ad alcuni giocatori due ore di accesso anticipato. Ciò ha portato a una serie di eccitanti fughe di notizie dalle modalità alle tute dei giocatori per grandi squadre come il Manchester United.

EA rivelerà ufficialmente le valutazioni per i calciatori a settembre, ma – prima di allora – possiamo esaminare le perdite di uno dei più grandi club in Inghilterra.

Valutazioni dei giocatori di FIFA 23 Liverpool

Di seguito sono tutti trapelati FIFA 23 Valutazioni dei giocatori del Liverpool tra cui Mohammed Salah e Virginal Van Djik:

Salah – 90

Virgial Van Djik – 90

Alisson – 89

Trento Alexander Arnold – 87

Fabinho – 87

Robertson – 87

Thiago – 86

Diogo Jota – 85

Joel Matip – 84

Diaz – 84

Henderson – 83

Firmino – 83

Nunez – 82

Keita – 81

Joe Gomez – 81

Konate – 81

Milner – 78

Elliott – 73

Tutte le perdite di cui sopra provengono per gentile concessione dell’utente Twitter C4XX_Savage, ad eccezione di Harvey Elliott che viene da LFCJannik. C’erano altri post su Twitter con immagini dei giocatori con valutazioni accanto a loro, ma questi sono stati rimossi da EA.

“Un crimine contro il calcio”

I tifosi del Liverpool hanno reagito al FIFA 23 le valutazioni dei giocatori trapelano sotto un thread di Twitter da ahmedLFC e un fan afferma che l’86 di Thiago è un “crimine contro il calcio”.

Un fan ha risposto allo scontento affermando che lo stesso si può dire con l’84 di Joel Matip. Oltre a Joel Matip e Thiago, c’è anche un po’ di scontento per il ritmo di Alexander Arnold, mentre altri ritengono che sia valutato troppo alto poiché solo i suoi passaggi sono superiori a 87.

Alcuni pensano anche che Alisson dovrebbe essere un 90, mentre Harvey Elliott come 73 ha davvero ferito alcuni fan. Sebbene il malcontento e le discussioni causati dalla tuta si verificano ogni anno, è importante notare che le valutazioni dei giocatori trapelate non sono definitive.

FIFA Direct Communications ha risposto a tutte le fughe di notizie dicendo che l’accesso anticipato di cui alcuni giocatori Xbox hanno potuto godere non era il contenuto finale. Ciò suggerisce che alcune tute da giocatore potrebbero cambiare.

