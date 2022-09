Le perdite di rating dei giocatori dell’Arsenal di FIFA 23 sono una “vergogna” rispetto a Man Utd

Alcuni FIFA 23 Sono emerse perdite di valutazioni dei giocatori dell’Arsenal e le tute trapelate per Bukayao Saka, Gabriel Jesus, Odegaard e Martinelli sono una “vergogna” soprattutto se paragonate al Man United.

L’ultimo di EA FIFA non esce fino alla fine di settembre, ma c’è stato un problema tecnico su Xbox che ha concesso ad alcuni giocatori due ore di accesso anticipato. Ciò ha portato a una serie di eccitanti fughe di notizie dalle modalità alle tute dei giocatori per grandi squadre come il Liverpool.

EA rivelerà ufficialmente le valutazioni per i calciatori a settembre, ma – prima di allora – i fan dei cannonieri sono indignati per ciò che è trapelato.

Valutazioni dei giocatori dell’Arsenal in FIFA 23

Di seguito sono trapelati FIFA 23 Valutazioni dei giocatori dell’Arsenal:

Partey – 84

Odggard – 84

Gabriele Gesù – 83

Ramsdale – 82

Bukayo Saka – 82

Tierney – 81

Gabriele – 81

Smith Rowe – 80

Saliba – 80

Ben White – 79

Tomiyasu – 79

Xaca – 79

Zinchenko – 79

Martinelli – 78

Tenere – 77

Fabio Vieira – 77

Turner – 77

Elneny -76

Lokonga – 75

Nketiah – 73

Tutto quanto sopra viene per gentile concessione di afcstuff su Twitter. Il loro post include immagini delle carte giocatore con statistiche per PAC ecc., e il loro post include anche giocatori non più nel club o in prestito, come Bellerin e Maitland Niles.

‘Vergognoso’

Molti fan hanno risposto al FIFA 23 Le valutazioni dei giocatori dell’Arsenal trapelano sostenendo che la tuta è una “vergogna” e “una sciocchezza assoluta”.

È facile capire perché alcuni fan sono arrabbiati soprattutto se confrontiamo ciò che è trapelato per il Man United. Ad esempio, Bukayo Saka ha solo 82 anni rispetto a Jadon Sancho trapelato come 84. Saka ha segnato undici e ha fatto sette assist durante la stagione 21/22 della Premier League (tramite Transfermarkt), mentre Sancho ne ha segnati solo tre e ne ha assistiti tre in 29 presenze.

Per quanto riguarda Martin Odegaard, 84 sembra basso dato che ha segnato sette e fatto quattro assist durante 21/22 EPL, e un 83 per Jesus sembra ridicolo dato che ha segnato otto e assistito nove per lo più uscendo dalla panchina per il Man City.

Anche Zinchenko che riceve un downgrade di -1 sembra stupido, mentre Martinelli con 78 è il più eclatante dato che ne ha segnati sei e ne ha assistiti sei in 21/22, mentre Marcus Rashford, valutato 81, ne ha segnati solo quattro e ne ha assistiti due.

Anche Saliba a 80 è basso poiché è stato nominato Giovane giocatore dell’anno della Ligue 1 UNFP e anche Gabriel e Ben White dovrebbero essere più alti.

Tuttavia, alla fine della giornata, queste valutazioni non sono definitive. FIFA Direct Communications ha risposto a tutte le fughe di notizie dicendo che l’accesso anticipato di cui alcuni giocatori Xbox hanno potuto godere non era il contenuto finale. Ciò suggerisce che alcune tute da giocatore potrebbero cambiare e che i fan dell’Arsenal dovrebbero sperare in un grande cambiamento.

