Le perdite di rating dei giocatori del Manchester United in FIFA 23 includono Ronaldo e Maguire

Alcuni FIFA 23 Probabilmente sono emerse perdite di valutazioni dei giocatori per il Manchester United e includono i calciatori del Man Utd Cristiano Ronaldo, Harry Maguire e Marcush Rashford.

Alcune persone sono attualmente in grado di giocare all’ultimo di EA FIFA rata grazie all’invito alla closed beta. Tuttavia, secondo EA Help, a coloro che hanno un invito è vietato condividere filmati e immagini di gioco.

Mentre quelli con un codice beta non sono in grado di condividere filmati e immagini, alcune tute da giocatore potrebbero essere trapelate indipendentemente dalla demo chiusa.

FIFA 23 | Rivela il trailer BridTV 10927 FIFA 23 | Rivela il trailer https://i.ytimg.com/vi/o3V-GvvzjE4/hqdefault.jpg 1057666 1057666 centro 13872

Valutazioni dei giocatori di FIFA 23 Man Utd

Di seguito sono riportati tutti i possibili trapelati FIFA 23 valutazioni giocatori per Manchester United:

Cristiano Ronaldo – 90

David De Gea – 87

Bruno Fernandes – 87/86

Jadon Sancho – 86/85

Raffaello Varane – 84

Christian Eriksen – 83

Marcush Rashford – 82/84

Fred – 82

Martinez – 81

Luke Shaw – 80

Harry Maguire – 80

Tutto quanto sopra arriva tramite FIFA 23 Leaks e Donk su Twitter. Nulla è stato confermato da EA al momento della scrittura, ma la tuta sarà annunciata più vicino all’uscita del gioco a settembre.

Anche se le perdite di cui sopra sono accurate in questo momento, sono comunque soggette alla modifica per il lancio completo. Tuttavia, se accurati, sembrano per lo più equi, anche se vorremmo sostenere che Fred dovrebbe essere inferiore e un 82 per Rashford sarebbe molto gentile.

Il downgrade di -1 per Ronaldo è duro poiché ha comunque segnato 18 gol nella stagione di Premier League 2021/22 mentre ha anche segnato sei volte in fondo alla rete nell’UCL (tramite Transfermarket). Nel frattempo, Lionel Messi, trapelato come 91, ha segnato solo cinque gol in Ligue 1 e cinque gol in UCL per il PSG nel 2021/22.

Pronostici Manchester United

Di seguito i nostri FIFA 23 Pronostici sulle valutazioni dei giocatori per i calciatori del Man Utd che non sono forse trapelati:

Eric Baily – 79

Phil Jones – 74

Alex Telles – 80

Aaron Wan Bisakka – 80

Diogo Dalot – 81

Donny Van De Beek – 80

Scott McTominay – 80

Antonio Marziale – 80

Tutto quanto sopra sono esclusivamente le nostre previsioni per alcuni dei giocatori che sono apparsi per il Manchester United durante la stagione 21/22 e sono ancora al club per il 22/23.

Valuteremmo personalmente giocatori come McTominay e Wan Bisakka negli anni ’70, ma quanto sopra sono le tute che pensiamo deciderà EA.

