Le perdite di Pokémon Scarlet e Violet rovinano nuove evoluzioni, forme e storia

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta mancano poco meno di due settimane alla data di uscita e le fughe di notizie sono iniziate sul serio. I leaker hanno pubblicato online le immagini del gioco, presumibilmente da una prima copia, inclusi alcuni dettagli della storia, l’evoluzione di Pokémon Fuecoco iniziale e alcuni nuovi Pokémon.

Se stai cercando di rimanere incontaminato davanti a Pokémon Scarlatto e Violavorrai distogliere lo sguardo e forse anche stare lontano dai social media, dove i Pokémon sono costantemente di tendenza man mano che nuove informazioni si riversano online.

[Ed. note: Potential Pokémon Scarlet and Violet spoilers ahead.]

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo

Il trapelato Pokémon Scarlatto e Viola le informazioni sono state pubblicate alla fine di domenica e sono state diffuse attraverso numerosi account Twitter di Pokémon leaker e su Reddit. Le persone responsabili delle fughe di notizie sembrano aver ottenuto una prima copia del gioco; la maggior parte delle perdite sono foto fuori schermo scattate Pokémon Scarlatto e Viola essere giocato su una console Nintendo Switch. L’account Twitter da cui hanno avuto origine le immagini, invece, sembra essere stato sospeso o cancellato.

Uno dei leak più attesi riguarda Scarlatto e ViolaEvoluzioni iniziali di Fuecoco: il leaker ha pubblicato alcune foto della forma evoluta di Fuecoco, che secondo quanto riferito si chiama Crocalor. Da queste immagini, l’esplosione di capelli giallo fuoco di Fuecoco si trasforma in un cappello luminoso.

Il leaker ha pubblicato alcuni altri screenshot che, secondo quanto riferito, mostravano nuovi Pokémon e varianti invisibili: Flamigo, un fenicottero rosa; Tarountula, un ragno bulboso; Paldean Vivillon, la creatura simile a una farfalla con una nuova combinazione di colori; Paldean Tauros, dipinto di un nero scuro e profondo; e Dolliv, l’evoluzione di Smoliv.

Un altro leaker, tramite 4chan, ha pubblicato un altro nuovo Pokémon: un potenziale Pokémon parrocchetto che ha un soffice bouffant. Le persone online dicono che è uno screenshot di Scarlatto e Viola filmato di apertura, ma Polygon non può confermare la sua autenticità, o nessuna di queste fughe di notizie, se è per questo.

Il parrocchetto fa, tuttavia, sembra esattamente un Pokémon nascosto in un precedente trailer di ottobre; l’uccello verde viene visto insieme ad alcuni altri Pokémon non annunciati su una minimappa.

Polygon ha contattato Nintendo e The Pokémon Company per un commento sulle immagini trapelate. Aggiorneremo questo post quando le aziende risponderanno.

The Pokémon Company continua a fornire nuove informazioni in merito Scarlatto e Viola prima del lancio del 18 novembre. Durante il fine settimana — e dopo una fuga di notizie Pokémon Vai file estratti dai dati — The Pokémon Company ha presentato un nuovo Pokémon con due forme, Gimmighoul. Fa parte di una promozione tra Scarlatto e Viola e Pokémon Vai; la forma dello scrigno del tesoro sembra essere ciò che è disponibile nel gioco principale, mentre la forma vagante, senza la scatola, fa parte di Pokémon Vai.

The Pokémon Company rilascerà anche un nuovo Pokémon Scarlatto e Viola trailer di martedì mattina, in cui si dice che i fan “non vorranno mancare”.